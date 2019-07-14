فيراري قديمة تحطم الأرقام القياسية

باريس/سوا/ بيعت، الجمعة، سيارة فيراري رياضة قديمة تعود إلى العام 1957 بمبلغ ناهز 32 مليون يورو (35.6 مليون دولار) في دار للمزادات في باريس، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا النوع من السيارات.

وقال ماثيو لامور المدير الإداري لدار مزادات "ارتكوريال موتوكارز"، إن الرقم القياسي السابق كانت قد سجلته سيارة فيراري أخرى، وهي من طراز "250 جي تي أو"، حيث بيعت مقابل 28.5 مليون يورو في عام 2014.

وتسابق أشهر السائقين في ذلك الوقت باستخدام هذه السيارة، وفازت الشركة الإيطالية المصنعة بلقب بطولة العالم للصانعين في عام1957.