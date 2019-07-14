منوعات

فيراري قديمة تحطم الأرقام القياسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

سيارة فيراري معروضة في مزاد علني في العاصمة الفرنسية باريس

باريس/سوا/ بيعت، الجمعة، سيارة فيراري قديمة تعود إلى العام 1957 بمبلغ ناهز 32 مليون يورو (35.6 مليون دولار) في دار للمزادات في باريس، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا النوع من السيارات.

وقال ماثيو لامور المدير الإداري لدار مزادات "ارتكوريال موتوكارز"، إن الرقم القياسي السابق كانت قد سجلته سيارة فيراري أخرى، وهي من طراز "250 جي تي أو"، حيث بيعت مقابل 28.5 مليون يورو في عام 2014.

وتسابق أشهر السائقين في ذلك الوقت باستخدام هذه السيارة، وفازت الشركة الإيطالية المصنعة بلقب بطولة العالم للصانعين في عام1957.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا