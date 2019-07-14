تاتا تغير اسم السيارة زيكا بسبب الفيروس

وكالات/ سوا/ قالت شركة السيارات الهندية تاتا موتورز إنها ستغير اسم سيارة جديدة تعتزم كشف الستار عنها هذا الأسبوع في معرض دلهي للسيارات، لأنها تحمل اسم الفيروس زيكا الذي انتشر مؤخرا بشكل أثار الهلع.

وقالت الشركة في بيان نقلته شبكة بلومبرغ الثلاثاء إنه تعاطفا مع المتضررين من انتشار الفيروس زيكا في العديد من البلدان "قررت تاتا موتورز كشركة تحترم المسؤولية الاجتماعية تغيير اسم السيارة".

وتنوي شركة تاتا -ومقرها في مدينة مومباي- عرض السيارة لأول مرة في معرض دلهي للسيارات الذي سي فتح أمام الجمهور الجمعة المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الاثنين حالة الطوارئ على المستوى الدولي بسبب فيروس زيكا، إذ أصبحت "الشكوك قوية" بأن الفيروس هو سبب الارتفاع الكبير في التشوهات الخلقية لدى المواليد بأميركا الجنوبية.

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وكانت البرازيل حذرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي من الارتفاع غير العادي في عدد المواليد المصابين بصغر الجمجمة، ومنذ ذلك الحين سجلت 270 إصابة مؤكدة مع الاشتباه بـ3448 حالة أخرى، مقابل 147 طيلة العام 2014.

وينتقل زيكا بلسع بعوض يسمى "البعوض النمر"، ويتسبب بأعراض شبيهة بالإنفلونزا (ارتفاع الحرارة ووجع في الرأس وألم في المفاصل)، لكنه يمكن أن يؤدي لدى الحامل إلى تشوه خلقي بالجنين الذي يمكن أن يولد بجمجمة أصغر من الحجم الطبيعي، وهو ما يعرف بصغر الرأس.

ولا علاج حتى الآن للمرض الذي يتسبب به الفيروس، بينما تؤكد الصحة العالمية أن إعداد لقاح يحتاج إلى أكثر من عام