صورة وتفاصيل.. عساف يعلن رسمياً فسخ خطوبته

بيروت / سوا / انتشرت صورة للإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي عبر موقع تطبيق الصور انستغرام وبين يديها بطاقة برنامجها التلفزيوني "الله يصبحكم بالخير" تخبر فيها عن عودتها للعمل من جديد.

الصورة أثارت الشك في قلوب معجبات خطيبها الفنان محمد عساف بأن هنالك احتمالية فسخ خطوبة وذلك لأنه أكد مسبقاً أنه يفضل ابتعاد زوجته المستقبلية عن الإعلام والعمل التلفزيوني.

كما أن الكثير من المواقع الإخبارية أشارت أن لينا قيشاوي شاركت جمهورها بعبارة عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام أثارت الشكوك من جديد واعتقدوا أنها وجهت له إذ قالت فيها:"الصفعة التي لا نتعلم منها، نستحقها مجدداً "

وأكد عساف لـ"سيدتي نت" صحة الخبر، وأن الإنفصال قد تم بالفعل بينه وبين لينا.كلام محمد جاء خلال حضوره لافتتاح فيلمه في مدينة صيدا في لبنان بعنوان "يا طير طاير"، لافتاً إلى أنه لم يحصل نصيب بينه وبين خطيبته.

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وتابع: "كنا في مرحلة خطوبة وحاولنا خلال هذه الفترة التعرف أكثر على بعضنا البعض ولكن لم يؤدِ إلى نصيب بيننا، وأتمنى لها التوفيق في حياتها، والله يوفق الجميع".