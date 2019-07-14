“نتيجة الثانوية” الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر التعليمية | نتائج الثانوي الأزهري

اليوم خلال تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر مشيخة الأزهر سوف يعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث سيتم انعقاد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي وأيضاً شهادة الشعبة الإسلامية وكذلك أعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة، وسوف نوضح رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في التفاصيل الأتية.

رابط ألاستعلام علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018-2019 ظهر اليوم

قد أجرى الإمام الأكبر اتصالًا هاتفي بالشيخ صالح عباس وكيل الأزهر أمس يوم السبت من ألمانيا، حيث يقوم فضيلة الأمام الأكبر بعمل إجراءات طبية هناك، وشدد على أهمية الاتصال بأوائل الثانوية الأزهرية من أجل تهنئتهم بالنجاح والتفوق في النتيجة التي حققوها، وحثهم على استكمال التفوق بالدراسة الجامعية، وكان فضيلة الأمام الأكبر قد التهنئة لجميع أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه من أجل مساعدة أبنائهم من جهد لإيصالهم إلى هذا المستوي التعليمي المتميز، وجميع الطلبة والطالبات يستطيعوا ألاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الذي تم توضحيه بالأعلى، وموقعنا نجوم مصرية المتميز يتمني كل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.