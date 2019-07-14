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azhar eg results| نتيجة الثانوية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر الالكترونية 2019 برقم الجلوس والاسم...

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تتابعون في هذه المقالة جمله تفاصيل نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الأول لطلاب الصف الثالث الثانوي ازهر في جميع المحافظات الشعبة العلمية والأدبية والاسلامية، حيث تظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية 2019 برقم الجلوس والاسم وذلك حسب ما صرح به وكيل التعليم بالازهر الشريف، وقد تم بالفعل الإعلان امس عن اسماء أوائل الثانوية الازهرية 2019 للمركز الأول جميع الشعب، وسنوافيكم بأسمائهم في هذه المقالة، كما سنوافيكم برابط بوابة الازهر الالكترونية 2019 لمعرفة درجات الطلاب فور الإعلان عنها رسميا، تابعونا علي موقع نجوم مصرية للمزيد.

نتيجة الثانوية الازهرية 2019

يتم اليوم الأحد الموافق 14 يوليو الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية الازهرية 2019 وذلك عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع بوابة الازهر الالكترونية 2019 برقم الجلوس والاسم، فقد تم بالفعل الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات في كافة المحافظات، ويجري اليوم اعتماد نتيجة 3 ثانوي ازهري من قبل شيخ الأزهر في القاهرة، وذلك تمهيدا لإعلانها علي المواقع الرسمية مثل بوابة الازهر الشريف التعليمية وأيضا موقع الأزهر التعليمي

أوائل الثانوية الازهرية 2019

الاسم المحافظة المجموع النسبة المئوية الترتيب
أحمد بكر محمد الغربية 650 100% الأول علمي
محمد السيد خليل الدقهلية 626 99.37% الأول ادبي
هبة فتوح حسين على الغربية 615 97.62% الأول مكفوفين
أحمد جمال صابر الشرقية 635 94.78% الأول اسلامي

بوابة الازهر الالكترونية 2019 برقم الجلوس

يمكنكم معرفة دجات الطلاب في شهادة نتيجة الثانوية العامة الازهرية من خلال الرابط المباشر بوابة الازهر الالكترونية 2019 برقم الجلوس والاسم واتباع الخطوات التالية:

  1. التوجه إلي رابط بوابة الازهر الالكترونية للنتائج azhar eg splash
  2. كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة
  3. النقر علي “بحث” لتظهر نتيجة 3 ثانوي ازهري

تابع هذه المقالة المميزة للمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة حول نتيجة الثانوية الازهرية بالاسم ورقم الجلوس، وسنوافيكم بجميع الاخبار الهامة فور الإعلان عنها.

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