بعد قليل بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 مساء أمس انتاب طلاب الأزهر موجة من القلق لذا صرح وكيل الأزهر الشيخ عباس صالح أن نتيجة الثانوية الأزهرية سيتم اعتمادها ظهر اليوم الأحد بمؤتمر صحفي سيتم من خلاله إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية الذي بلغ عدد 4 طلاب حصلوا على شهادة الثانوية الأزهرية نظرا لمجهودهم فقد أجري الشيخ أحمد الطيب اتصالا هاتفيا لأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم وتشجيعهم ويحثهم على مزيد من النجاح والتفوق.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

جاري حاليا الإعدادات اللازمة للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر اليوم بمشيخة الأزهر والذي سيتم به اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل وكيل الأزهر نائب عن شيخ الأزهر، فمن المقرر أن يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الأزهري خلال الساعات القادمة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس يستطيع كافة الطلاب بجميع المحافظات الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية بعد قليل.

اسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019

نقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية اسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 في كلا الشعبتين العلمية وألادبية والأسلامية، فقد حصل الطالب أحمد بكر محمد من محافظة الغربية شعبة علمي على المركز الأول بنسبة 100 % ، ويليه الطالب محمد السيد خليل من محافظة الدقهلية حصل على مجموع 99.37 %شعبة أدبي، والمركز الثالث قد حصل عليه الطالبة الكفيفة هبة فتوح حسين 97.62 % وفي النهاية حصل الطالب أحمد جمال صابر على المركز الرابع بمجموع 94.78%.