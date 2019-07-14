“ترقبوا” نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول خلال بوابة الأزهر الشريف

في حالة من القلق والتوتر ينتظر طلاب الشهادة الثانوية الازهرية، نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الأول 2019 برقم الجلوس، وذلك فور انتهاء موسم الامتحانات، ويسعى جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتيجة تمهيداً للالتحاق بمرحلة الجامعة بعد معرفة التنسيق، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم النتيجة لحظة بلحظة فور إعلانه النتيجة على موقع بوابة الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة،وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس (من هنا).

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء بشكل رسمي من أعمال تصحيح الثانوية الازهرية بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية، وقد أشار الشيخ عبد العظيم إلى عدم تحديد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف موعد إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2019. Advertisements

وكيل الأزهر: يعُلن عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عن موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، وأنت سيتم اعتمادها وإعلانها اليوم الأحد 14-7-2019، وذلك بعد تفقده للجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر (كنترول الشهادة الثانوية) صباح أمس السبت ، حيث اطمأن على انتهاء أعمال الرصد والمراجعة النهائية للنتائج.