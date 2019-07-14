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“الآن نتيجة” الثانوية العامة 2019 حصرياً بموقع اليوم السابع

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وذلك للقسم العلمي والأدبي برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني، فيبحث جميع الطلاب والطالبات عن تفاصيل الدرجات من أجل معرفة المجموع النهائي للدرجات، وقد نوهت الوزارة بأن على الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة عليهم الدخول على موقع اليوم السابع أو موقع وزارة التربية والتعليم، وسنوضح طريقه ألاستعلام عن النتيجة في الشرح الأتي.

نتيجة الثانوية العامة 2019
نتيجة الثانوية العامة 2019

 موقع اليوم السابع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع

 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم  بأن جميع نتائج الثانوية ستكون جاهزة إلكترونياً عبر رابط موقع اليوم السابع أو موقع الوزارة، وأن كشوف النتائج سيتم إرسالها إلى جميع المدارس بالجمهورية غداً الاثنين الموافق 15 يوليو، وستكون متاحة في كل مدارس الجمهورية التابعة لجميع الطلبة، وكانت قد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب قسم علمي علوم حصلوا على أعلى النتائج بين جميع درجات نتيجة الثانوية العامة، ويأتي بعد ذلك في الترتيب قسم علمي ، وبعد ذلك القسم الأدبي، وإجمالياً تزداد نسبة النجاح لهذا العام عن العام السابق، نتمنى النجاح لجميع الطلبة في المستقبل.

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الكلمات الدلائليه
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