“الآن نتيجة” الثانوية العامة 2019 حصرياً بموقع اليوم السابع

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، وذلك للقسم العلمي والأدبي برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني، فيبحث جميع الطلاب والطالبات عن تفاصيل الدرجات من أجل معرفة المجموع النهائي للدرجات، وقد نوهت الوزارة بأن على الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة عليهم الدخول على موقع اليوم السابع أو موقع وزارة التربية والتعليم، وسنوضح طريقه ألاستعلام عن النتيجة في الشرح الأتي.

موقع اليوم السابع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم بأن جميع نتائج الثانوية ستكون جاهزة إلكترونياً عبر رابط موقع اليوم السابع أو موقع الوزارة، وأن كشوف النتائج سيتم إرسالها إلى جميع المدارس بالجمهورية غداً الاثنين الموافق 15 يوليو، وستكون متاحة في كل مدارس الجمهورية التابعة لجميع الطلبة، وكانت قد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب قسم علمي علوم حصلوا على أعلى النتائج بين جميع درجات نتيجة الثانوية العامة، ويأتي بعد ذلك في الترتيب قسم علمي رياضة، وبعد ذلك القسم الأدبي، وإجمالياً تزداد نسبة النجاح لهذا العام عن العام السابق، نتمنى النجاح لجميع الطلبة في المستقبل.