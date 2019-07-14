تراند اليوم : قائمة أفلام عيد الأضحى 2019 الأفلام المقرر عرضها في العيد الكبير

متابعات الخليج 365 – نرصد لقرائنا قائمة أفلام عيد الأضحى 2019 ، حيث جاءت أفلام العيد الكبير هذا العام مليئة بالكثير من النجوم ،وتواصل السينما المصرية انتعاشها بعد تحقيق 5 أفلام إيرادات كبيرة في موسم العيد الماضي مما شجع الشركات لطرح أفلام عيد الأضحى في سينما سيتي ستارز, سينما البحرين, صن سيتي, فور اب, كايرو فيستيفال, مول العرب, تاج مول, سينما الرياض, الكويت, أمير, صحار, سيتي ستارز, البحرين, دبي , عفراء وغيرها من السينمات ودور العرض.

ابرز ما تم ملاحظته حول موسم أفلام عيد الأضحى ، هو ضمه لثلاثة أفلام، سيتم عرض الجزء الثاني لهم، بالإضافة إلى عودة اثنين من نجوم الكوميديا بعد غيابهما لفترة طويلةعن جمهورهم، وفيما يلي ابرز تلك الأفلام.

أفلام عيد الأضحى 2019

يتوقع الجميع أن تشهر دور العرض في موسم أفلام عيد الأضحى منافسة كبيرة لعدد من الأسباب ولعل أهمها انتهاء الدراسة ، وهناك عوامل عديد لجذب المشاهدين والجماهير لقاعات السينما ، وقد بدأ السينما المصرية مؤخرا بأخذ مسار جديد وبدأت في احترام جمهورها.

إليكم قائمة أفلام عيد الأضحى 2019 :

فيلم الفيل الأزرق

بدأت شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى، الترويج لفيلم «الفيل الأزرق»، الجزء الثانى، والذى تقرر طرحه فى 25 يوليو الجارى بدور العرض، أى قبل العيد بما يقرب من أسبوعين، فى محاولة من الشركة لتحقيق إيرادات أكثر قبل دخول الموسم، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وهند صبرى. تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

قصة فيلم الفيل الأزرق : أحداث “الفيل الأزرق 2” تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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فيلم ولاد رزق الجزء الثاني

وقرر المنتج والمخرج طارق العريان، المشاركة فى الموسم بطرح الجزء الثانى من فيلم «ولاد رزق» والذى أطلق عليه «عودة أسود الأرض»، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم ويشارك فيه نسرين أمين وريم مصطفى وخالد الصاوى وباسم سمرة والتأليف لصلاح الجهينى.

فيلم الكنز الجزء الثاني

الفيلم الثالث الذى تقرر طرحه، فيلم «الكنز» الجزء الثانى، بطولة محمد سعد وهند صبرى وروبى وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج وليد صبرى.

عتبر الجزء الثاني من فيلم الكنز من أوائل الأفلام الجاهزة للعرض منذ فترة طويلة، لكن تم تأجيله أكثر من مرة حتى استقر صناعه على عرضه في عيد الأضحى 2019

فيلم خيال مآتة

يعود النجم أحمد حلمى بالفيلم الرابع، بعد غياب 3 سنوات عن السينما منذ طرح «لف ودوران» فى 2016، بفيلم «خيال مآتة» تشاركه منة شلبى وخالد الصاوى وإنتاج وليد صبرى وإخراج خالد مرعى.

الفيلم تدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك في كل ما حولها، ويشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وآخرون، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

فيلم الطيب والشرس واللعوب

الفيلم الخامس في سباق أفلام العيد هو «الطيب والشرس واللعوب» وهو من بطولة مى كساب ومحمد سلام وأحمد فتحى وطارق الإبيارى، تأليف رأفت رضا ومن إخراج رامى رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجانى وأحمد حلمى.

فيلم كل سنة وأنت طيب

ولم يتحدد حتى الآن موقف تامر حسنى من عرض فيلمه الجديد «كل سنة وانت طيب»، وخاصة بعد احتلال حسنى عرش الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية بفيلم «البدلة»، ولم تعلن شركة إنتاج الفيلم «نيوسينشرى» حتى الان الموقف الرسمي له بعد سلسلة تقارير صحفية عن وقف العمل رقابيًا، وهو ما تم نفيه لاحقًا من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات ورئيس المركز القومى للسينما.