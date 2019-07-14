فنان مصري راحل تنبأ بموهبة محمد رمضان كأفضل ممثل

وصف الفنان المصري الراحل عمر الشريف قبل سنوات في مداخلة هاتفية الممثل محمد رمضان أنه ذا موهبة فنية فذة وسيكون أحسن ممثل في مصر.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو، على حسابه الخاص في إنستغرام، خلال وجوده كضيف في أحد البرامج التلفزيونية في بداية حياته الفنية، وبالفيديو مداخلة هاتفية للفنان عمر الشريف الذي عبر عن تشجيعه لرمضان.

وأكد النجم الراحل في المداخلة أن رمضان سوف يكون أحسن ممثل في مصر في المستقبل ويأخذ مكانه وذلك لثقل موهبته الفنية التي لاحظها.

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وعلق رمضان على الفيديو، قائلاً: “أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض.. لا أنسى ذكرى وفاتك وأيضاً لا أنسى كلماتك عني كان عمري تسعة عشر عاماً في عز بدايتي الصعبة وكنت على وشك اليأس كلامك أعطاني الصبر والقوة وجعل طموحي ليس له حدود”.

وأضاف: “بعد البرنامج خرجت من ماسبيرو وركبت أتوبيس هيئة النقل العام من محطة عبد المنعم رياض متجها إلى بيتي في المنيب ومن فرحتي قلت للكمسري وأنا بأخد منه تذكرة الأتوبيس الكلام اللي عمر الشريف قاله عني افتكرني مجنون”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، جاءت التعليقات على ما كتبه رمضان وسط ذهول المتابعين، وكانت أغلبها داعمة لرمضان منها: “أنت قصة كبيرة، تستاهل يا نجم، تستاهل يا أسطورة، الله يرحمه قال الصح وغيرهم الكثير”.