حادث بشع يودي بحياة نجمة يوتيوب

وقع حادث مروع في العاصمة البريطانية أدى إلى مقتل شابة أظهرت التحقيقات فيما بعد أنها نجمة يوتيوب معروفة.

وتعرفت السلطات على الضحية بعد 48 ساعة وأوضحت أنها نجمة اليوتيوب إميلي هارتريدج البالغة من العمر 36 عاماً، مشيرة إلى أنها توفيت في مكان الحادث على دوار "كوينز سيركوس" في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا.

ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وعبر الآلاف عن حزنهم وتعازيهم وصدمتهم لوفاة هارتريدج عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة ديلي تليغراف البريطانية.

وكانت هارتريدج تمكنت من تحقيق أكثر من 350 ألف مشترك لقناتها على يوتيوب، التي تنشر فيها مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفر، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين.

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أما في حسابها على إنستغرام، فقد بلغ عدد المشتركين حتى صباح السبت حوالي 44000، حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.

وعلى الرغم من الحادث القاتل الذي وقع بالقرب من منزلها في لندن، فإنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف لندن "لقد أرسلنا فريقا طبيا وطاقمين للإسعاف وضابط الاستجابة للحوادث في السيارات إلى مكان الحادث"، مضيفة أنه على الرغم من وصول الفريق إلى مكان الحادث بعد أقل من 3 دقائق إلا إن الجهود المكثفة التي بذلها المسعفون لم تثمر، وأعلن عن وفاة هارتريدج في مكان الحادث.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز، سائق دراجة هوائية كان قد قتل في المنطقة نفسها في يوليو 2018 بعد إصابته بشاحنة نفايات.