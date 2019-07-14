هاني شاكر يتعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي

تلقى الفنان هاني شاكر العديد من الانتقادات اللاذعة بسبب اخبار زعمت انه يحاول منع المهرجانات الغنائية في الساحل الشمالي لبعض المطربين الذين لا يملكون عضوية في النقابة.



وكان شاكر وفق زعم بعض الأخبار قد خاطب قسم شرطة مارينا بالساحال الشمالي لمنع أغاني المهرجانات التي يقدمها بعض المطربين الذين لا يملكون عضوية في النقابة.

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، ولم يوافق عدد كبير من الشباب الذين يسافرون لقضاء الصيف بشواطئ الساحل الشمالي، موضحين أنه قرار تعسفي خصوصا وأن هذه الحفلات ليس كحفلات الأوبرا أو غيرها بل يكون هدفها الرقص وليس الطرب.

وكان شاكر تقدم رسمياً بطلب ترشحه لرئاسة نقابة الموسيقيين.

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وكان شاكر أعلن رسميا خوضه إنتخابات نقابة المهن الموسيقية لفترة ثانية وتقدم بأوراقه على مقعد النقيب، وينافسه الفنان مصطفى كامل.

أصدر بيانًا مؤخرًا، قال فيه إن رغم قسوة تجربة العمل النقابي والجهد المبذول بها، لكن الإنجازات غير المسبوقة، التي تحققت في الدورة الأولى، حسب قوله، فرضت عليه استكمال التجربة.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، لفت إلى أن إجمالي الودائع بلغ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المعاشات بنسبة 10% كل 6 أشهر، فضلا عن زيادة الأصول الثابتة ورفع الحد الأقصى لمصروفات العلاج.