" أحمد المدينة" أول مولود في الحج هذا العام

أنجبت مواطنة من الجالية الهندية مولوداً في المدينة المنورة وهو أول وليد في موسم الحج لهذه السنة وأسمته اسماً مميزاً.

وعبّر الحاج الهندي ديل شاد والد المولود، عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار، أحمد المدينة ، إسما للمولود..

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهما بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهما.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز، أضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة .