انقطاع الكهرباء في نيويورك يتسبب بأضرار ل 60 ألف شخص

أدت مشكلة في شبكة الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة نيويورك تسببت بأضرار مست 60 ألف شخص.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، تأثر وسط مدينة مانهاتن والجانب الغربي الشمالي للمدينة بانقطاع التيار الكهربائي.

وكتب متحدث باسم شركة “كون-أديسون”، التي تؤمن توزيع الكهرباء، في تغريدة على “تويتر”: “نحن نستجيب لانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء على الجانب الغربي من مانهاتن. سنشاركم المزيد من المعلومات عند وصولها. شكرًا لكم”.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المصاعد كانت عالقة وإشارات المرور مغلقة، بينما جرى إغلاق بعض محطات المترو.

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وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، قال إن من المتوقع أن انقطاع التيار الكهربائي حدث نتيجة لمشكلة ميكانيكية في الشبكة الكهربائية.

وقال دي بلاسيو: “يبدو أنه حدث شيء ما خطأ في الأسلوب الذي ينقلون به الطاقة من جزء إلى آخر من المدينة، ومن المرجح أن يجري معالجة ذلك خلال فترة زمنية معقولة”.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة سي إن إن: “إن رجال الإطفاء كانوا يستجيبون لعدد كبير من حرائق المحولات، بالإضافة إلى بلاغات عن أشخاص عالقين في المصاعد وعربات مترو الأنفاق”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، صادف الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي يوم حادث مماثل وقع قبل 42 سنة، عندما عانى جزء كبير من سكان مدينة نيويورك، في 13 تموز/يوليو من عام 1977، من انقطاع التيار الكهربائي.