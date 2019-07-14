مذيعة في قناة MBC تتعرض لحادث مروع

تعرضت المذيعة هبة حيدري في قناة MBC لحادث أليم، أثناء قضاء عطلتها في أحدى الدول الأوروربية، أدى إلى قطع في أربطة الركبة.

وأوضحت الحيدري أنه خلال اليوم الثالث من إجازتها وأثناء تواجدها في مطار هولندا، تعرضت لقطع في أربطة الركبة، وسُرقت حقيبتها، وفقدت رحلتها المتجهة إلى إسبانيا.

وكشفت المذيعة السورية، من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، عن رضاها بقضاء الله، إلا أنها أرادت طمأنة متابعيها بعد أسئلة الكثيرين عن سبب اختفائها، دون أن تورد تفاصيل الحادث.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، أصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبدا من الصور أنها خضعت لعملية جراحية، ولا تستطيع المشي على قدمها وستستعين بـ”عكاز”.