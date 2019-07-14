شاهد: السماء تمطر دولارات

تسبب خطأ صغير من مركبة مصفحة تنقل الأموال، إلى تطاير عشرات الالاف من الأموال في سماء الولاية الأمريكية جورجيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر السائقين وهم يقفون على طريق مزدحم من أجل جمع الأموال.

ووقعت الحادثة قبل أيام في الولاية الأمريكية، عندما تسبب خطأ صغير بخروج عشرات آلاف الدولارات من مركبة مصفحة تستخدم لنقل الأموال، على طريق سريع بالقرب من مدينة أتلاتنا، لتتساقط الدولارات على المركبات في الطريق السريع، وذلك في 9 يوليو/تموز.

Advertisements

وطالبت شرطة المدينة بتسليم الأموال إلى مراكز الشرطة، وهددت بتقديم السائقين إلى العدالة في حال لم يجر تنفيذ ذلك، بالاستعانة بأرقام المركبات التي ظهرت في كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، بحسب المعلومات، فقدت مركبة نقل الأموال ما مجموعه 175 ألف دولار.