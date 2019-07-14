تنسيق 2019 للجامعات والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي عبر بوابة الحكومة المصرية عن موعد تنسيق 2019 للجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، الذي سوف يبدأ بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة، وكان قد اعتمد وزير التربية والتعليم اليوم نتيجة الثانوية العامة 2019، والتي قد بلغ بسبة النجاح بها 78.6%، وسوف تقوم الوزارة بعقد مؤتمر صحفي لتكريم أوائل الثانوية العامة، وسوف تُتاح النتيجة بالمدارس غداً يوم الاثنين،

تنسيق 2019 للجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة :-

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بدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات المصرية من المتوقع يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو 2019، حيث أعلن المشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “السيد عطا” أن فتح بابا التنسيق بعد ثلاث أيام من ظهور النتيجة، حيث يُتاح للطالب الدخول لموقع بوابة الحكومة المصرية التي تُوفر خدمة تنسيق الثانوية، ثم والضغط على أيقونة حجز اختبار القدرات، ثم اتبع الخطوات المُتطلبة أمامك.

قامت وزارة التربية والتعليم تسهيل تسجيل الرغبات للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ، لكي يتكن كل طالبة وطالبة تسجيل رغباتهم في اختيار الكليات الذين يريدون الالتحاق بها، وهذا من خلال أدخال الاسم ورقم الجلوس فقط، كما يمكن التسجل في معامل تنسيق القبول بالجامعات التي توجد في مختلف المحافظات، والجدير بالذكر أن تنسيق الثانوية العامة يمر بـ3 مراحل.

مؤشرات تنسيق 2019 للثانوية العامة :-

من المتوقع في هذا العام يحدث ارتفاع بسيط في تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2019، لذلك نعرض لحضراتكم روابط على موقع تنسيق البوابة الإلكترونية للتعرف على الحد الأدنى لكافة الكليات للشعبة العلمية والشعبة الأدبية لكافة مراحل التنسيق بدايةً من المرحلة الأولي حتي المرحلة الثالثة، فهم خير دليل لتوقعات تنسيق 2019.