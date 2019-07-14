تنسيق الجامعات الخاصة 2019 والحد الأدنى للمجموعة الطبية والهندسة وباقي الكليات

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر قد تم الإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة 2019 وذلك من خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ خالد عبد الغفار، وقد جاء التنسيق هذا العام مناسبًا للعديد من الطلاب، حيث أن الإقبال أصبح كبير في الفترة الأخيرة على الجامعات الخاصة، وهذا يرجع إلى أنها توفر للطلاب فرصة للالتحاق بالكليات التي يحلمون بها ولكن لن يحالفهم الحظ لدخولها في تنسيق الثانوية العامة 2019 الذي توفره الحكومة المصرية للجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

قد تم التحضير بالفعل للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إطلاق التنسيق أولًا، ثم بعد ذلك تم متابعة كيف سيسير العام الدراسي الجديد، سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الخاصة، كما أن وزير التعليم العالي حرص على أن يحفز أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة على ضرورة متابعة الطلاب باستمرار، ليخرج جيل متميز من الأجيال التي تحرص على التعليم.

كما أن وزير التعليم العالي حث رؤساء الجامعات الخاصة على ضرورة النظر باستمرار لجميع الشكاوى أو المقترحات التي يُبديها أولياء الأمور أو الطُلاب، وأكد على ضرورة الرد على تلك الاستفسارات أو الشكاوى والأخذ بالمقترحات، وليس هذا فقط بل إن وزير التعليم العالي أكد على أنه سيتم تفعيل العديد من الأنشطة الطلابية في الجامعات الخاصة.

دليل تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2019

لقد تم اعتماد تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2019 لمن حصلوا على النجاح في امتحانات الثانوية العامة، فقد جاء التنسيق كما يلي:

تنسيق دخول كليات الطب البشرى بحد أدنى 95%. تنسيق دخول كلية طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %. تنسيق دخول كلية الصيدلة بحد أدنى 89.5 %. تنسيق دخول كلية الهندسة بحد أدنى 80 %. تنسيق دخول كليات الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية بحد أدنى 70%. تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

وكما هو معروف أن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن الجامعات الحكومية المصرية العادية بحوالي 5% للكليات، ولكن تختلف النسبة من عام إلى عام، فعلى الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالكليات التابعة للجامعات الخاصة النظر إلى التنسيق، ومن ثم تجهيز أوراقه للتقديم في الكليات.