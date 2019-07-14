حقيقة خبر وفاة الفنانة اصالة نصري في دمشق اليوم - شاهد

تداول نشطاء ومواقع إعلامية غير رسمية، يوم السبت الثالث عشر من يوليو 2019، خبر وفاة المغنية السورية اصالة نصري، عن عمر يبلغ 50 عاما، خلال تواجدها في العاصمة دمشق، دون ذكر تفاصيل حول ذلك.

وكتبت صفحة إخبارية عبر (فيسبوك) تسمى دمشق اليوم : "وفاة المغنية السورية اصالة نصري عن عمر يناهز ال50 عاما"، قبل أن يقوم النشطاء بإعادة نشر الخبر عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".

وتساءل العشرات من النشطاء والمتابعين عبر موقع التواصل "فيسبوك" حولمدى صحة خبر وفاة اصالة نصري، حيث تحدث البعض منهم أن الخبر غير دقيق فيما ألمح أخرون إلى صدق الرواية المتداولة، دون نفي أو تأكيد من مصدر مقرب منها أو أحد افراد عائلتها.

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وكانت المطربة أصالة نصري قد نشرت عبر حساباتها في مواقع التواصل أمس : "سعدت جدّاً اليوم بحفل الباحة، وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحره وناسها الكرام الطيّبين"، في إشارة إلى حفلة غنائية كانت قد أحيتها في سوريا.

يذكر أن أصالة نصري هي مغنية سورية تمتلك الجنسية السورية منذ ولادتها عام 1969، والجنسية البحرينية منذ عام 2007، والفلسطينية منذ 2007 حيث كان الرئيس محمود عباس قد منحها إياها تقديرا لدورها في دعم القضية الفلسطينية في ذلك الوقت.

وكانت المغنية اصالة نصري قد اتهمت قبل اعوام بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بعد زيارتها إلى فلسطين ومشاركتها في مهرجان برك سليمان في مدينة بيت لحم الفلسطينية المحتلة، حيث يعتبر القانون السوري أن ذلك تطبيعا، قبل أن يتم سحب جواز سفرها والافراج عنها لاحقا، علما أنها تقف مع المعارضة السورية في مواقفها ازاء الحالة حاليا في البلاد.