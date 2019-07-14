تظلمات الثانوية العامة 2019 | المصروفات وكيفية تقديم تظلم من النتيجة

تظلمات الثانوية العامة 2019 باتت محط أنظار الكثير من طلاب الثانوية العامة وخاصة بعد إعلان النتيجة، ويأتي هذا نتيجة شعور بعض الطلبة عن نقصان بدرجات احد المواد، وهم في عملية بحث شاقة للحصول حتى على جزء من الدرجة، لان الجزء من الدرجة في مرحلة الثانوية العامة مهم جداً فقد ينتقل الطالب من كلية إلى اخرى بفارق درجة واحدة، ولهذا سوف نوضح إجراءات تظلمات الثانوية العامة مع ذكر مصروفات تصحيح المادة بجانب من التفصيل، ونتابع معكم بهذه المقالة عن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة لإعادة تصحيح المواد، ولهذا يرجى من الطلاب المهتمين بتقديم التظلمات والراغبين في إعادة تصحيح مواد الثانوية العامة متابعة هذه المقالة من حين لآخر.

تظلمات الثانوية العامة 2019

تقديم تظلمات الثانوية العامة هو حق لكل طالب في مرحلة الثانوية وتكفله وزارة التربية والتعليم الفني حفاظاً لحق الطلاب وتحقيق العدالة بين الجميع، حيث يستطيع الطلاب تقديم التظلمات وإعادة التصحيح بعد أن تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 في المواعيد المحددة التي تقررها الوزارة.

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موعد تظلمات الثانوية العامة

أما عن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد تقديم طلبات إعادة التصحيح في المواد في يوم الثلاثاء الموافق 19 / 7/ 2019 وتستمر التظلمات لمدة 30 يوم، ومن المقرر أن يكون رسوم إعادة تصحيح المادة 100 جنيه تسترد في حالة حصول الطالب على درجات.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب معرفتها لتقديم التظلمات ونوضحها كما يلي: