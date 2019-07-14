تظلمات الثانوية العامة 2019… تعرف على خطوات التظلمات من النتيجة ونماذج الإجابات الرسمية

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء يوم السبت الموافق (13/7/2019) نتيجة الصف الثالث الثانوي، وتم رفعها على موقع اليوم السابع الذي يملك حقوق نشرها فقط بالتنسيق مع الوزارة، فمن المحتمل أن تُعلن وزارة التربية والتعليم عقب ظهور النتيجة مباشرةً عن فتح باب التظلمات للطلاب الذين لديهم الرغبة في مراجعة نمازج إجاباتهم،وسوف يستمر فتح باب التظلم لمدة “ثلاثون يوماً” تبدأ من الموعد الذي ستحدده الوزارة، وذلك بتقديم تظلم والحصول على درجات إضافية في حالة إذا تمت المراجعة وصرحت أن الطالب المتظلم له حق الدرجات الإضافية، ويتم التظلم من خلال هذه الخطوات.
تظلمات الثانوية العامة 2019 (خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة )
- يتم دفع رسوم التظلم التي تبلغ نحو 100 جنية عن المادة الواحدة، وذلك عن طريق أقرب فرع من البنك الأهلي المصري لحساب (صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية) والحصول على إيصال السداد.
- يقوم الطالب الراغب في تقديم التظلم، بالذهاب إلى مديرية التربية والتعليم التابع لها،ويقوم بسحب طلب تظلم وتعبئته بكافة البيانات المطلوبة، وتسليمه وكذلك إيصال السداد إلى اللجنة المشكلة من الوزارة للاستلام، وسوف يتم تحديد ميعاد للكشف عن النتيجة ومراجعة كراسة الإجابات بالكنترول بشرط أن يذهب الطالب وحدة بدون مدرس المادة حتى لا يتم منعه من الدخول، وأيضاً يحظر نهائياً استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع والمراجعة.
- سوف يتم مراجعة كراسة الإجابات من خلال مستشار المادة المراد التظلم منها، عن طريق وضع كود سري على نسخة من كراسة الإجابة وعدم ذكر أي بيانات تخص الطالب، وذلك لضمان الشفافية وعدم التحيز لأي شخص، وسوف تبدأ مواعيد الاطلاع للطالب من الساعة التاسعة صباحاً بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.
- يقوم الطالب بأخذ نسخة من كراسة الإجابة ويقوم هو أيضاً بمراجعتها والاطلاع عليها، وإذا وجد بها أي ملاحظات يتم تدوينها ومن ثم عرضها على الكنترول ليتم رصد درجاتها مرة أخرى.
- في حالة أنه تم إثبات حق الطالب من درجات التظلم، سوف يتم إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل،ومن ثم سوف يستعيد الطالب رسوم التظلم التي قام بسدادها في أول الأمر وهي 100 جنية عن المادة الواحدة.
- وفي هذه الحالة يتم تلقائياً إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الإضافية للطالب، وذلك لاحتسابها في مجموع الدرجات ومن ثم الالتحاق بالكليات المرغوبة.