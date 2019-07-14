تظلمات الثانوية العامة 2019… تعرف على خطوات التظلمات من النتيجة ونماذج الإجابات الرسمية

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء يوم السبت الموافق (13/7/2019) نتيجة الصف الثالث الثانوي، وتم رفعها على موقع اليوم السابع الذي يملك حقوق نشرها فقط بالتنسيق مع الوزارة، فمن المحتمل أن تُعلن وزارة التربية والتعليم عقب ظهور النتيجة مباشرةً عن فتح باب التظلمات للطلاب الذين لديهم الرغبة في مراجعة نمازج إجاباتهم،وسوف يستمر فتح باب التظلم لمدة “ثلاثون يوماً” تبدأ من الموعد الذي ستحدده الوزارة، وذلك بتقديم تظلم والحصول على درجات إضافية في حالة إذا تمت المراجعة وصرحت أن الطالب المتظلم له حق الدرجات الإضافية، ويتم التظلم من خلال هذه الخطوات.

تظلمات الثانوية العامة 2019 (خطوات التظلم من نتيجة الثانوية العامة )