بوابة الأزهر الالكترونية.. أحصل برقم الجلوس على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

يترقب طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الآن الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، وذلك بعد أن تم إعلان اسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية لمختلف الشعب، حيث قام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالاتصال هاتفياً بالطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية لعام 2019، وهنأهم بتفوقهم، حيث استطاع أحد الطلاب الحصول على نسبة نجاح بلغت 100%.

أحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019:-

أعلن قطاع المعاهد الأزهري وعبر بوابة الأزهر الشريف، بأن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 ستكون متاحة أمام الطلاب ظهر اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، حيث يمكن لطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الدخول على هذا الرابط التالي، والحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية دور يوليو 2019 من خلال القيام بترك تعليق في الاسفل يتضمن رقم الجلوس.

من جهته قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أثناء زيارته أمس للجنة النظام والمراقبة لشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر، بأن نتيجة الثانوية الأزهرية سوف يتم اعتمادها صباح اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 ومن ثم ستكون متاحة للطلاب عبر الموقع الالكتروني وفي اليوم التالي يمكن للطلاب الحصول عليها بعد قيامهم بزيارة المعاهد الأزهرية التابعين لها.

واشار الشيخ صالح عباس، بأن هناك تعليمات مشددة للعاملين بكنترول الثانوية الأزهرية بالحفاظ على سرية العمل وعدم إعلان النتيجة قبل اعتمادها بشكل رسمي.