نرصد لكم تنسيق الثانوية العامة 2019 للشعب العلمية والأدبية عبر بوابة الحكومة المصرية

نرصد لكم طلابنا وطالباتنا الكرام بالثانوية العامة تنسيق العامة 2019 بجميع شعبها العلمية والأدبية، حيث ظهرت النتائج للتو على موقع اليوم السابع الذي فاز بحقوق نشر النتيجة في المزايدة العلنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وبعد الاطمئنان عن النتيجة يتم البدء في البحث عن التنسيق والمؤشرات والتوقعات الخاصة بها.

تنسيق الثانوية العامة 2019 للأقسام العلمية والأدبية :

نوضح لكم أعزاءنا القراء كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتتمكنوا من التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة الحكومة المصرية، ومن المنتظر أن يتم البدء في المرحلة الأولى للتنسيق بنهاية الأسبوع الحالي، وحرصاً منا على إفادتكم نتابع معكم طلابنا الأعزاء عملية التسجيل بتنسيق الثانوية العامة للقبول بالكليات والمعاهد المصرية في كل أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن معامل التنسيق برمتها في كل أنحاء الجمهورية جاهزة لاستقبال طلبة الثانوية العامة فور إعلان النتيجة، وأكد على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تصدر كل عام عند البدء في إجراءات التنسيق الذي تبدأ مراحله بعد 72 ساعة من ظهور النتيجة، وللإطلاع على تنسيق العام الماضي للشعبتين العلمية والأدبية إليكم الآتي :

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• رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018

• رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018

بوابة الحكومة المصرية :

من خلال هذا الموقع وهو بوابة الحكومة المصرية يمكن للطلاب البدء في إجراءات التنسيق بدءاً من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الأخيرة منه، والجدير بالذكر أن كل مرحلة من مرتحل التنسيق تتفق مع شريحة من المجاميع والتي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق .