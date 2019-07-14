برقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

وفي حالة من التوتر والقلق تنتاب طلاب الثانوية الأزهرية قام وكيل الأزهر بإعلان الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والتي من المنتظر أن يتم اعتمادها اليوم الأحد الموافق 13 يولية الجاري بالأزهر الشريف وذلك حين تم الانتهاء من كافة الإجراءات النهائية الخاصة بالكنترول من مراجعة وتجميع ورصد للدرجات بجميع المواد الدراسية، وأكد سيادته بأن نتيجة الثانوية الأزهرية يتم إعتمادها رسميا خلال الساعات القادمة من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمؤتمر صحفي يتم الإعداد له حاليا والتجهيزات اللازمة.

برقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

ومن خلال متابعتنا من موقعكم نجوم مصرية لنتيجة الثانوية الأزهرية 2019 تبين لنا بأن أعمال التصحيح قد تمت على أكمل وجه مع مراعاة الرأفة بطلابنا أثناء التصحيح مع العلم أن مدة التصيحيح لم تستغرق أكثر من أسبوعين فقط إلا أنها تمت تحت إشراف ورقابة من رئيس لجنة المراقبة والنظام لامتحانات الثانوية الأزهرية الشيخ خالد عبد العظيم.

نتيجة الثانوي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

لقد أعلن شيخ الأزهر أن نتيجة الثانوية الأزهرية سيتم اعتمادها في القريب العاجل وسيتم رفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لكي يستطيع جميع الطلاب بالأزهر الشريف الحصول على النتيجة بكل سهولة ودون عناء عن طريق الدخول عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وتسجيل رقم الجلوس والشعبة التابع لها سواء علمي أو أدبي وفي النهاية يتم الضغط على زر عرض النتيجة.