بوابة الأزهر الإلكترونية احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس خلال ساعات

لقد تم الانتهاء من تصحيح كافة أعمال الكنترول الخاصة بتصحيح أوراق طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 وذلم ما تم تصريحد من قبل الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية الزهرية الذي أشاد بمجهود الطلاب هذا العام وقدرتهم على تحصيل الدرجات العالية دون ذكر نسبة نجاح المتوقعة للثانوية الأزهرية، حيث شدد وكيل الأزهر بعدم إعلان إي نتائج خاصة بالأزهر الشريف عقب اعتمادها رسميا من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من خلال عقد مؤتمر صحفي يقوم فيه سيادته باعتماد نتائج الأزهر وإعلان اسماء الأوائل على مستوي الجمهورية.

بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ عددهم حوالى 154954 ألف طالب وطالبة بشعبة العلمي والأدبي وقد تم تقسيمها كالتالى 103067 ألف طالب علمي 103067 من شعبة أدبي و155 طالب إسلامية، منذ نهاية فترة الامتحانات يقوم طلاب الأزهر بتكثيف البحث عبر المواقع الإلكترونية للاستعلام عن موعد نتيجة الأزهر 2019 .

رابط الاستعلام عن نتيجة الأزهر 2019 علمي وأدبي

لقد بدأت عملية التصحيح بجميع الكنترولات يوم 1 يوليو وقد استغرقت فترة التصحيح أسبوعين لذا كان من المتوقع ظهورها خلال تلك الفترة كحد أقصي يوم 15 يوليو 2019، سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة ودون عناء خلال الساعات القادمة عقب اعتمادها سيتم رفعها إلكترونيا عبر بوابة الأزهر.