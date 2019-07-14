توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 | الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لجميع الشعب عبر رابط...

نتيجة الثانوية العامة 2019، اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، وأعُلنت عبر موقع الوزارة وعدد من المواقع الأخرى، ويترقب الآن طلاب الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات المصرية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي أن موعد فتح باب التنسيق سيكون خلال يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يوليو من الشهر الجاري، وأكدت الوزارة أن تنسيق الثانوية العامة 2019 سيتم على النظام القديم والذي سيكون على ثلاث مراحل: “أولى، ثانية، ثالثة”، ومرحلة أخرى رابعة لطلاب الدور الثاني.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى

وأكد سيد عطا المشرف العام على تنسيق الثانوية العامة، أن المرحلة الأولى للتنسيق من المقرر أن تبدأ بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة، مشيرًا لأن عملية تنسيق الثانوية العامة 2019 ستكون من خلال موقع “بوابة الحكومة المصرية” والتي تتيح للطلاب تسجيل رغباتهم وإتمام مرحلة التنسيق برقم الجلوس والرقم السري، حيث يستمر فتح باب المرحلة الأولي لمدة 5 أيام من بدء تسجيل الرغبات، فيما يتاح لكل طالب إدخال رغباته وإمكانية التعديل عليها أكثر من مرة خلال المدة المتاحة لتسجيل تنسيق الثانوية العامة 2019 للمرحلة الأولى.

وأشار المشرف العام علي تنسيق الثانوية العامة، لأن هناك حوالي 75 ألف طالب وطالبة يخضعون لإختبارات القدرات عبر موقع “تنسيق الجامعات” للعام الجامعى الجديد 2019/2020، والذي يستقبل رغبات الطلاب لخوض الاختبارات على مدار اليوم، كما تتاح ايضًا بفروع مكتب التنسيق بالجامعات، حيث بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، يوم السبت الماضي، ولاتزال مستمرة حتى السبت القادم الموافق 20 يوليو من الشهر الجاري.

وتقدم وزارة التعليم العالي انفوجراف توضحي لطلاب الثانوية العامة، تشرح من خلاله كيفية اتمام مرحلة التنسيق عبر موقع “بوابة الحكومة المصرية“.

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مؤشرات تنسيق الجامعات والحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد

وتشير المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة 2019 ودخول الجامعات، إلى ارتفاع المرحلة الأولى لبعض الكليات هذا العام بنسبة من 1% لـ 3 % مقارنة بالعام الماضي، ونقدم لكم تنسيق الثانوية العامة 2018، للتعرف على الحدود الدنيا لجميع الكليات والمعاهد بمختلف الشعب من المرحلة الأولى وحتى الرابعة وذلك من خلال الروابط التالية:

وأعلنت أمس السبت، نتيجة الثانوية العامة 2019، وأجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة اتصالات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية العامة 2019، وجاءت نتيجة الثانوية العام 2019 بنسبة نجاح زادت عن العام الماضي بنحو 4%، حيث بلغت النسبة هذا العام 78.6%، مقارنة بالعام الماضي والتي كانت 74%.

وبلغ عدد الأوائل 40 طالبًا وطالبة مقسمين: 34 طالبًا وطالبة بالتعليم العام، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM، وطالب واحد كفيف، 3 طلاب دمج، بينما بلغ عدد الأوائل بشعبة علمي علوم 14 طالبًا وطالبة، 10طلاب بشعبة علمي رياضة وعشرة طلاب ايضًا بالشعبة الأدبية.