نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.. رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

أعلن الأزهر الشريف بشكل رسمي اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 صباح الأحد 14 يوليو الجاري، وإعلانها للطلاب في نفس اليوم، ليتاح الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والتي تنشر على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية حصريا، وننشر هنا رابط وخطوات الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس.

ويترقب طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية منذ مدة طويلة، وأعلن الأزهر الشريف اليوم السبت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للأقسام العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية والمكفوفين، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي حيث ستكون متاحة للطلاب للاستعلام عنها برقم الجلوس خلال ساعات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

يبحث طلاب وأولياء أمور بالأزهر الشريف عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، ونؤكد لكم أنها ستكون متاحة للاستعلام عنها خلال ساعات وفقا لبيان رسمي أصدره الأزهر الشريف مساء السبت، وسننشر لاحقا رابط وطريقة الحصول على النتيجة.

وقال فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بعد جولة تفقدية اجراها السبت لكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية وبعد التأكد من انتهاء أعمال إعداد النتائج بصورة نهائية وقائمة الطلاب الأوائل، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الأحد 14 يوليو صباحا، على ان يكون ظهور النتيجة وإتاحتها للطلاب للاستعلام عنها برقم الجلوس في نفس اليوم.

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية 2018/2019 الدور الأول لطلاب الأقسام الثلاثة العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية بدأت 25 مايو الماضي بالمادة الأولى لطلاب القسم العلمي، ويوم 26 مايو بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 للقسم الأدبي واستمرت الامتحانات لمدة شهر كامل وانتهت جميع أعمال الامتحانات يوم الثلاثاء 25 يونيو.

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

لا يتيح الأزهر الشريف لأي موقع غير تابع له إعلان نتائج الطلاب، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس خلال ساعات على موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ونوضح هنا رابط الحصول على الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وخطوات الحصول عليها.

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-يجب أولا أن تكون متصلا بالإنترنت من خلال الحاسب الشخصي أو هاتفك والدخول إلى هذا الرابط هنا.

-ستظهر لك الواجهة الرئيسي لموقع بوابة الأزهر الشريف، وتحت أعلى واجهة الصفحة من اليسار ستجد مجموعة من الخيارات وأولها نتائج الشهادات فاضغط عليها.

-ستفتح صفحة جديدة خاصة بنتائج الشهادات الثانوية كل ما عليك هو تظليل الدائرة الصغيرة بجانب كلمة الثانوية وكتابة رقم الجلوس في المربع أسفلها ثم الضغط على البحث للحصول على النتيجة.

ويشار إلى أن تلك النتيجة التي ستحصل عليها من بوابة الأزهر الإلكترونية هي نتيجة استرشادية فقط بمعنى أنك لن تستطيع استخدامها في التعاملات الرسمية حتى إذا قمت بطباعتها ويجي عليك التوجه إلى المعهد الأزهرى المقيد به للحصول على ورقة رسمية بالنتيجة.

كما أن النتائج التي تظهر على بوابة الأزهر الإلكترونية لطلاب الثانوية الأزهرية لا تكون إلا للناجحين في جميع المواد أما الطالب الذي يؤجل مواد لامتحانها في الدور الثاني أو العام الدراسي المقبل أو الراسب في بعض المواد سيظهر له كلمة دور ثان ولمعرفة درجاته في باقي المواد يجب عليه أن يتوجه إلى المعهد للاطلاع عليها.

ويمكنك أيضا تحميل تطبيق بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني للهواتف الذكية الذي ستجد عليه كل الخدمات التي يقدمها الموقع وستستغني به عن الانتظار بسبب الضغط على الموقع الإلكتروني كل ما عليك هو الدخول على الرابط من هنا وتحميل البرنامج ثم الضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والبحث لتظهر أمامك النتيجة مباشرة.