نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر التعليمية

الكثير من الطلاب التي تنتظر موعد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019, وقد كشف مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه قد تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأحد 14 يوليو حيث أصبح بإمكان جميع الطلاب الحصول علي النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

والجدير بالزكر أن هنأ فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم قد هنأ الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من جميع الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم، كما قد أجري اتصالا هاتفيا بالطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة علي تفوقهم.

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

من خلال موقع الأزهر الشريف تستطيع كتابة رقم الجلوس والضغط على كلمة بحث داخل موقع الأزهر، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها.

أسماء اوائل الثانوية الازهرية على مستوى الجمهورية 2019