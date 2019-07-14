نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 .. موعد ظهورها و الرابط الرسمي للنتيجة

نقدم لكم وبعد التصريح الرسمي لوكيل الازهر الشريف حول نتيجة الثانوية الازهرية و حقيقة ظهورها اليوم كافة المعلومات اللازمة حول النتيجة ليستطيع الطالب الحصول علي نتيجته بشكل سهل وسلس و بدون مشاكل اولا هل هي حقيقة ام اشاعة اعلان نتيجة الثانوية الازهرية اليوم ؟ انها حقيقة حيث صرح وكيل شيخ الازهر الشريف انه يتم العمل علي رفع نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري علي موقع بوابة الثانوية الازهرية اليوم الاحد 14 يوليو 2019 وهو مكتوب في صفحة نتيجة الثانوية الازهرية علي موقع الازهر الشريف الالكتروني.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 .. موعد ظهورها و الرابط الرسمي للنتيجة

حالة النتيجة : لم تظهر بعد نتيجة الثالث الثانوي الازهري ” ننتظر ظهورها اليوم ”

رابط موقع الازهر الشريف الخاص بالنتيجة : www.azhar.eg

واذا قمنا بفتح موقع الازهر الشريف اليوم سنجد انه مكتوب في الصفحة الرئيسية لرابط النتيجة ان موعد ظهور النتيجة هو الاحد 14 يوليو 2019 – 1440 هجريا ورابط لاعادتك للصفحة الرئيسية وسيتم تبديل هذه الصفحة بصفحة رقم الجلوس فور رفع النتيجة علي الموقع ليستطيع الطلبة الحصول علي نتيجتهم بشكل سهل و من المتوقع ان يتم اعلان النتيجة اليوم خلال الساعات الاولي من ساعات العمل الرسمية ان لم يحدث اي اعطال تقنية متمنين من الله سبحانه و تعالي دوام التوفيق لابناء طلبة الصف الثالث الثانوي الازهري.