توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة  

بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام نقدم لكم اخر توقعات تنسيق عام 2019 الخاص بالثانوية العامة واهم مؤشرات التنسيق ونظرا لان درجات هذا العام لم ترتفع كثيرا عن العام الماضي فنتوقع أن التغيير سيكون طفيفا في نتيجة التنسيق هذا العام أيضا ما عدا الشعبة الأدبية التي من المتوقع أن ترتفع فيها التنسيقات خاصة لكليات القمة هذا العام حيث حصل العديد من لبة الشعبة الأدبية علي درجات اعلي من 95% مما سيؤدي إلى ارتفاع تنسيق كليات مثل سياسة و اقتصاد و كلية الألسن و كلية الأثآر لهذا العام.

مؤشرات تنسيق 2019 للثانوية العامة الشعبة العلمية

الصور التالية توضح تنسيق الصف الثالث الثانوي لعام 2018 لمعرفة المؤشرات الرسمية الجديد نقوم بإضافة نصف درجة علي كل جامعة من كلية العلمي علوم و من المتوقع أن تظل كليات علمي رياضة في نفس المجموع و التنسيق هذا العام أيضا ولكن نحن ننتظر الأخبار الأكيدة من موقع تنسيق الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق 2019 للثانوية العامة الشعبة الادبية

هذه الصورة تعبر عن تنسيق عام 2018 للشعبة الادبية و لكن من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في تنسيق كليات القمة الخاصة بالشعبة الأدبية نظرا لارتفاع مجاميع الطلبة في الشعبة الأدبية هذا العام و ستكون الزيادة 1.5 درجة علي معظم الكليات ماعدا كليات القمة يمكن ان تصل الزيادة بها إلى 4 درجات اي ما يعادل 1% .

Advertisements