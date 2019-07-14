رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

أعلن الأزهر الشريف اليوم السبت، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 لجميع الأقسام العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، وأجرى فضيلة شيخ الأزهر اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل لتهنأتهم على النجاح والحصول على المراكز الأولى بين أقرانهم، وتعد إعلان أسماء الطلاب الأوائل هي الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019

أجرى شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل على شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، ووجه فضيلته الشكر لأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم للوصول إلى هذا المستوى والتفوق في تلك المرحلة.

الأول على الثانوية الأزهرية 2019 القسم العلمي

جاء في المرتبة الأولى بين طلاب شهادة الثانوية الأزهرية 2019 بالقسم العلمي الطالب أحمد بكر محمد عبدالباري والمسجل بمنطقة الغربية وتحديدا في معهد الدلجمون (عبدالرؤوف الوكيل) وحصل على مجموع درجات 650 من 650 درجة بنسبة 100%.

الأول على الثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبي

أما بالنسبة للقسم الأدبي حصل الطالب بمحافظة الدقهلية محمد السيد خليل محمد المتولي على المركز الأول بمجموع درجات 626 من 630 درجة بنسبة مئوية 99.37%.

Advertisements

أوائل الثانوية الأزهرية 2019 المكفوف والشعبة الإسلامية

الطالبة هبة فتوح حسين من محافظة الغربية حصلت على المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2019 عن المكفوفين بنسبة 97.62%، فيما حصل الطالب أحمد جمال صابر فريد من محافظة الشرقية على المركز الأول على الشعبة الإسلامية بمجموع 635 درجة أي 94.78%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

وخلال الساعات القادمة ستعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس للطلاب للاستعلام عنها بعد اعتمادها رسميا، ونقدم لكم روابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

وتنشر بوابة الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية بشكل حصري وهو ما قد يتسبب في ضغط كبير على الموقع ويتعذر الحصول على النتيجة في الساعات الأولى من رفعها ولذلك ننشر هنا رابط تطبيق بوابة الأزهر الذي يسهل الحصول على النتيجة.

ويمكنك الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا وتسجيل رقم الجلوس وسيتاح لك معرفة المجموع الكلي للدرجات وتفاصيل الدرجات لكل مادة، ولكن في حالة رسوب الطالب في أي مادة يُكتب له دور ثان والحصول على درجات المواد الأخرى يكون من خلال المدرسة المقيد بها.

نفس الخطوات السابقة تمكنك من الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس ولكن عبر تطبيق بوابة الازهر الشريف الذي يمكنك تحميله من هنا، ويشار إلى أن النتيجة التي تحصل عليها من الإنترنت هي مجرد نتائج استرشادية فقط لتمكين الطالب من معرفة مجموع درجاته أما النتيجة الرسمية يكون الحصول عليها من المدرسة للتعاملات الرسمية والتقديمات وخلافه.