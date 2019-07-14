نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يترقب طلاب الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول علمي وأدبي حيث صرح وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس بأن نتيجة الأزهر سيتم اعتمادها اليوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري وسيتم إعلان اسماء أوائل بالثانوية الأزهرية، وقد أضاف سيادته أثناء تصريحاته بأن نتيجة الثانوية الأزهرية سيتم رفعها عبر موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية ويستطيع جميع الطلاب بكل محافظات الجمهورية الاستعلام عن نتيجة الأزهر 2019 برقم الجلوس عقب اعتمادها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

لقد انتهى طلاب الأزهر من أداء امتحانات الثانوية 29 يونيه الماضي وقد استغرقت فترة تصحيح أوراق الطلاب بالأزهر الشريف حوالى أسبوعين مع العلم بأن كراسات إجابات الطلاب بالأزهر يتم تصيحها اول بأول وتحت رقابة مشددة من رئيس لجنة النظام والرقابة لامتحانات الثانوية الأزهرية الشيخ أحمد عبد العظيم الذي حرص على ضرورة مراجعة أوراق الطلاب بكل دقة بالإضافة إلى مراجعة تجميع ورصد الدرجات لكى يحصل كل طالب على درجته التي يستحقها.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الأزهر علمي وأدبي

وصرح وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس أن امتحانات الثانوية الزهرية قد مرت بسلام تام دون تلقي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وقد قام بعقد اجتماع طارىء بالأزهر شدد فيه بعدم تسريب إي أخبار عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول قبل اعتمادها رسميا وإعلان اسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمؤتمر صحفي يقوم بإعداده حاليا لتهنئة طلاب الأزهر وتكريمهم.