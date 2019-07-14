أعرف نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والأزهرية عبر azhar.eg بخطوات بسيطة ..والإعلان عن...

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، بشعبة علمي وأدبي وكذلك شعبة إسلامية،هو أمر مهم لطلاب الثانوية الأزهرية، خاصة بعدما أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن إعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، والكشف عن اسماء أوائل الثانوية الأزهرية والاتصال بهم لتهنئتهم .

فقد اقتربت معظم الكنترولات في كافة القطاعات الازهرية في محافظات مصر من الإنتهاء من تصحيح أوراق إمتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019، وتنفيذ تعليمات شيخ الأزهر بتوخي الحذر والدقة في تصحيح الأوراق حتي لا يظلم أي طالب أو طالبة في الحصول علي درجاته بشكل وافي وصحيح وكامل.

ويعيش الآن طلاب الثانوية الأزهرية حالة من القلق والتوتر في إنتظار إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع azhar.eg ، خاصة أن نتيجة الثانوية العامة للتعليم العام قد ظهرت منذ قليل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي منذ قليل وكذلك موقع اليوم السابع .

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019..قريباً بعد ظهور نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية

قال الدكتور عباس شومان، والذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف، أنه اعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية وكشف عن المواد التي أدى فيها الطلاب بشكل جيد وكانت مواد التوحيد وقرآن شفوي وتحريري وأيضا الفقه الميسر، وغيرها من المواد الفقهية والعملية في الثانوية الأزهرية 2019 مثل مواد الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والتفاضل والتكامل والميكانيكا بالإضافة لمواد الفيزياء والإحياء والرياضيات .

ساعات وتظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع azhar.eg

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وأوضح الدكتور عباس شومان أن امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2019، مرت علي أفضل وجه ولم يكن هناك أي مشاكل تذكر لذلك وكان هناك حالة من الانضباط والإلتزام من قبل الطلاب والطالبات، وأكد أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الفروق في بعض النقاط لتميز الطالب المتفوق من نظيره العادي .

خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

في خطوات بسيطة يمكن معرفة نتيجتك في الثانوية الأزهرية 2019 من خلال الدخول إلى موقع الأزهر azhar.eg، وفور الإعلان عن النتيجة وظهورها في الموقع سيكون هناك خانات لتسجيل رقم الجلوس لكل طالب وأيضا اسمه وبعد تسجيل تلك البيانات بخطوات بسيطة سيستطيع الطالب أن يعرف نتيجة الثانوية الأزهرية الخاصة به 2019 بدون أي مشاكل، ولكن يجب الدخول إلى رابط بوابة الأزهر التعليمية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية