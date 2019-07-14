رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع

حصول موقع اليوم السابع على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 ، يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة اخر العام الصف الثالث الثانوي ويمكنك التعرف على النتيجة حين ظهورها من موقع البوابة الالكترونية موقع التربية والتعليم ، مستويات الطلاب هذا العام إشارة وزارة التربية والتعليم الى أن 300 طالب وطالبة حصلوا على المركز الأول بعد التصحيح ولكن تقوم الوزارة بتصفية الطلاب الى 10 على حسب فروق بسيطة



شددت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم تسريب نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ إضافة إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2019 في جمهورية مصر العربية لم تظهر في الكنترولات ولم يقدر على أي طالب في مختلَف محافظات جمهورية مصر العربية من الاستفسار عنها، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة تهدف لقلق التلاميذ.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

من المخطط ارتفاع نسبة التوفيق عام 2019 عن 74%، وفقا لنتائج تصحيح العينة التجريبية، ذلك وأن عدد الراسبين أدنى من العام الماضي، إضافةً إلى أنه لم يحصل أي طالب على 100% مثل العام الفائت، وبالرغم من هذا، فإن الدلائل مطمئنة بشكل كبير.

وأضاف عبد الحكيم، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأضخم برقم الجلوس ستكون متوفرة إلكترونيًا على موقع الثانوية العامة، إضافة إلى بعض المواقع الإخبارية الحالصة على حقوق أصدر نتائج امتحانات الثانوية.

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ومن جهته، من المخطط نشر وترويج نتيجة الثانوي العام في المدارس الأثنين القادم، وسيتم فتح باب التظلمات في مواجهة الطلاب وأولياء الأشياء الثلاثاء.

رابط النتيجة من موقع اليوم السابع

ويترقب 669 ألف طالب وطالبة ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد أن انتهوا من تأدية الاختبارات المخصصة بهم قبل أيام ، تمكن خلالها المصححون من تأدية أعمال التصحيح والفرز والرصد على أدق واستكمل وجه، لكي يحصل كل طالب على درجاته كاملة.