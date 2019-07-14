أحصل الآن على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أخيرا ولأول مرة تحدث هذا العام، أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بهذا الشكل، فالسنوات الماضية كان يتم الإعلان أولاً عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة، واليوم الثاني مباشرة يقوم وزير التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفي في ديوان عام وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ثم بعدها بساعات يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، أي أن نتيجة الثانوية العامة كان يتم ظهورها بعد إعلان أسماء الأوائل في الثانوية العامة ب24 ساعة وكانت النتيجة يتم ظهورها بعد المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم:-

قامت وزارة التربية والتعليم منذ قليل بعرض نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب الآن عبر رابط الثانوية العامة الحصول على النتيجة برقم الجلوس، وذلك بعد أن تم إعلانها على موقع اليوم السابع قبل ذلك بساعات، وذلك لفوز جريدة اليوم السابع بالمزاد الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة دون عيرها من المواقع الإلكترونية.

وبصفة عامة تعد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019 من أفضل النتائج حيث شهدت ارتفاع في أعداد الطلاب الناجحين وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام نحو 78.6% ، بالإضافة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الطلاب لكافة الشعب، وسوف تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات خلال الساعات القليلة المقبلة.