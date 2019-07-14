نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط اليوم السابع

أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، اليوم تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019، حيث هنأ السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الطلبة الأوائل على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك من خلال الاتصال الهاتفي، أثناء انعقاد مؤتمر للإعلان عن نسبة النجاح التي بلغت نحو 78.6، وكان عدد الطلاب الأوائل نحو 40 طالب وطالبة، كما حضر المؤتمر السيد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير الإدارة العامة للامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة تظهر على اليوم السابع

لقد أعلنت جريدة اليوم السابع عن امتلاكها حقوق نتيجة الثانوية العامة كاملةً، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث نؤكد أنه لا يوجد مصدر لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام سوى موقع اليوم السابع، والذي من خلاله سوف يتم الاستعلام عن جميع نتائج الثانوية العامة بأقسامها الأدبي والعلمي علوم وكذلك علمي رياضة.

مؤشرات قوية ونسبة نجاح لطلبة الثانوية العامة على اليوم السابع

من خلال متابعة موقع النتيجة على اليوم السابع، الذي يتيح لجميع زواره الحصول على نتيجة الثانوية العامة، مؤشرات واضحة ونسبة كبيرة من النجاح والنسبة المئوية التي تتراوح ما بين 85% إلى 95% في شعبة أدبي، كما يوجد أعداد كبيرة ممن حصلوا على 99.5% من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، لذلك من المتوقع أن يأتي التنسيق هذا العام مرتفع للغاية.

إلى جميع أولياء الأمور الذين بُشروا اليوم بنجاح أبنائهم وحصولهم على أعلى الدرجات، نتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات، والآن سوف أطرح على حضراتكم رابط موقع اليوم السابع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام2019 من هنا ( رابط نتيجة الثانوية العامة 2019- موقع اليوم السابع) ، كما انه سوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة بجميع مقرات مدارس المرحلة الثانوية، وذلك في اليوم التالي من ظهورها على موقع اليوم السابع، أي أنها سوف تكون متاحة رسمياً في المدارس يوم الاثنين القادم.