تنسيق الثانوية العامة 2018 .. والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد

الكلية الحد الأدنى طب المنصوره 405.0 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405.0 طب كفر الشيخ 404.0 طب الاسماعيليه ج قناة السويس 404.0 طب الزقازيق 403.5 طب طنطا 403.5 طب المنيا 403.5 كلية الطب بقنا 403.5 طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 طب بنها 403.0 طب القاهره 403.0 طب الاسكندريه 403.0 طب بورسعيد 403.0 طب سوهاج 403.0 طب عين شمس 402.5 طب اسيوط 402.5 طب بنى سويف 402.5 كلية طب أسوان 402.5 طب السويس 402.0 طب الفيوم 402.0 طب حلوان 402.0 طب اسنان طنطا 401.5 طب اسنان المنصوره 401.5 طب اسنان جنوب الوادى 401.5 طب اسنان الاسكندريه 401.5 طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق 401.5 طب الاسنان المنيا 401.0 كلية طب الاسنان ج بنى سويف 401.0 كلية طب أسنان الفيوم 401.0 كلية طب الاسنان جامعة أسيوط 401.0 طب اسنان القاهره 401.0 طب اسنان عين شمس 401.0 طب اسنان كفر الشيخ 401.0 طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس 401.0 كلية الصيدلة ج المنوفية 400.0 كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 400.0 صيدلة الفيوم 399.0 كلية الصيدلة ج السادات 399.0 صيدله المنصوره 398.5 صيدلة سوهاج 398.5 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 398.5 صيدلة المنيا 398.5 كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398.0 صيدله طنطا 398.0 صيدله الزقازيق 398.0 صيدله القاهره 397.5 صيدلة بورسعيد 397.5 صيدله عين شمس 397.5 صيدلة اسيوط 397.5 صيدله بنى سويف 397.5 صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس 397.5 صيدله حلوان 397.0 صيدله الاسكندريه 397.0 علاج طبيعى قنا 396.5 علاج طبيعى القاهره 396.5 كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 396.5 علاج طبيعى ج كفر الشيخ 396.5 علوم البترول والتعدين بمطروح 395.0 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.0 كلية الطب البيطرى المنوفية 395.0 طب بيطرى المنصوره 394.5 طب بيطرى سوهاج 394.5 طب بيطري المنيا 394.5 طب بيطرى بنى سويف 394.5 طب بيطرى كفر الشيخ 394.0 طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 394.0 كلية الألسن كفر الشيخ 394.0 طب بيطرى الزقازيق 394.0 طب بيطرى اسيوط 394.0 طب بيطرى دمنهور 394.0 طب بيطرى الاسكندريه 393.5 طب بيطرى القاهره 393.5 طب بيطرى فرع الوادي الجديد 393.5 كلية الطب البيطرى جامعة أسوان 393.5 طب بيطرى بنها 393.5 طب بيطرى جامعة السادات 393.0 طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس 393.0 طب بيطرى فرع مطروح 392.8 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف 392.5 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5 هندسة القاهره 392.0 كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية 391.7 هندسة الاسماعيلية 391.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5 تمريض طنطا 391.0 هندسة دمياط 391.0 هندسة بني سويف 391.0 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 391.0 اعلام القاهره 390.5 هندسة المنصوره 390.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس 390.0 تمريض دمنهور 390.0 علوم دمنهور 389.5 هندسة عين شمس 389.5 الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 389.0 إعلام بنى سويف 388.5 علوم سوهاج 388.5 تمريض المنصورة 388.5 السن عين شمس 388.0 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388.0 كلية الألسن بنى سويف 388.0 كلية علوم الارض ج بنى سويف 388.0 علوم كفر الشيخ 387.5 علوم الاسكندريه 387.5 علوم القاهره 387.5 علوم قنا جامعة جنوب الوادى 387.0 إعلام ج جنوب الوادى 387.0 السن المنيا 387.0 تمريض شبين الكوم المنوفية 387.0 علوم الفيوم 386.5 هندسة طنطا 386.5 كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى 386.5 هندسة الزقازيق 386.0 كلية الألسن سوهاج 386.0 علوم بنى سويف 386.0 تمريض الزقازيق 386.0 كلية الألسن ج أسوان 385.5 علوم المنيا 385.5 هندسة الاسكندريه 385.5 علوم طنطا 385.5 علوم الزقازيق 385.0 هندسة كفر الشيخ 385.0 علوم عين شمس 385.0 هندسة شبرا بنها 385.0 علوم بنها 384.5 كلية هندسة بنها 384.5 علوم اسيوط 384.5 هندسة بور سعيد 384.5 هندسة حلوان 384.0 علوم المنصوره 384.0 علوم اسوان 384.0 علوم شبين الكوم ج المنوفية 384.0 هندسة السويس 383.5 هندسة المطريه جامعة حلوان 383.5 تمريض الإسماعيلية 383.5 علوم الاسماعيليه ج قناة السويس 383.5 علوم حلوان 383.5 علوم العريش 383.0 هندسة الفيوم 383.0 هندسة قنا 383.0 هندسة سوهاج 382.5 علوم بورسعيد 382.5 علوم جامعة دمياط 382.0 كلية البنات علوم عين شمس 382.0 هندسة المنيا 382.0 علوم جامعة السويس 382.0 تمريض بنها 382.0 تمريض المنيا 382.0 تمريض كفر الشيخ 381.5 كلية علوم الوادى الجديد 381.5 هندسة أسوان 381.5 كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5 فنون تطبيقيه حلوان 381.0 هندسة اسيوط 381.0 هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 380.5 كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5 تمريض اسيوط 380.5 معهد فني صحى طنطا 380.0 تخطيط عمرانى القاهره 380.0 معهد فني صحى المنصوره 379.0 تمريض قنا جنوب الوادي 379.0 تمريض سوهاج 379.0 تمريض عين شمس 379.0 علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ 379.0 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5 حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى 378.0 حاسبات ومعلومات القاهره 377.5 فنون تطبيقية جامعة دمياط 377.5 تمريض القاهرة 377.5 تمريض بني سويف 377.5 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 377.5 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ج بنى سويف/رياضة 377.5 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 377.0 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377.0 تمريض الإسكندرية 377.0 تمريض الفيوم 376.5 كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق 376.5 حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5 حاسبات ومعلومات المنصوره 376.5 فنون جميله عماره ج حلوان 375.5 الحاسبات والمعلومات السويس 375.0 حاسبات ومعلومات الزقازيق 375.0 معهد فني صحى بنها 375.0 تمريض حلوان 375.0 حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5 حاسبات ومعلومات بنها 374.5 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374.0 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374.0 معهد فني تمريض طنطا 374.0 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374.0 معهد فني صحى الاسكندريه 373.5 تربية الزقازيق 373.5 حاسبات ومعلومات حلوان 373.5 الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش 373.2 حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس 373.0 تمريض أسوان 373.0 حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5 كلية فنون جميلة فنون اسيوط 372.5 فنون جميله عماره ج الاسكندريه 372.0 حاسبات ومعلومات اسيوط 372.0 كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 372.0 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372.0 حاسبات ومعلومات المنيا 372.0 نوعية موسيقيه جامعة دمياط 371.5 كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371.0 معهد فنى تمريض كفرالشيخ 371.0 معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 370.5 تربية المنيا 370.5 إعلام القاهره/رياضة 370.5 معهد فني صحى الزقازيق 370.5 كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 370.5 كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة 370.5 كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 370.5 تربية عين شمس 370.5 تربية طنطا 370.0 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 370.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسماعيلية ج قناة السويس /رياضة 370.0 اثار القاهره 369.5 كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف 369.5 تربية المنصوره 369.5 تربية اسكندرية 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.0 تربية دمنهور 368.5 علوم رياضة الاسكندرية 368.0 فنون جميله عماره المنيا 368.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368.0 إعلام بنى سويف/رياضة 368.0 اثار دمياط 367.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان 367.5 كلية فنون جميلة عمارة اسيوط 367.5 الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة 366.5 كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة 366.5 معهد فني صحى بنى سويف 366.5 السن عين شمس/رياضة 366.5 تربية شبين الكوم 366.5 تربية بنها 366.5 اثار الفيوم 366.0 معهد فني صحى رياضه طنطا 366.0 معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية 365.5 إعلام ج جنوب الوادى/رياضة 365.5 السن المنيا/رياضة 365.0 كلية الألسن بنى سويف/رياضة 364.5 معهد فنى تمريض الاسكندريه 363.5 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5 علوم رياضة القاهرة 363.5 كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة 363.0 تربية السادات 362.5 كلية الألسن سوهاج/رياضة 362.5 علوم رياضة كفر الشيخ 362.5 فنون جميله فنون الاقصر 362.5 كلية الألسن ج أسوان/رياضة 362.0 علوم رياضة دمنهور 362.0 تربية الفيوم 361.5 معهد فني تمريض المنصوره 361.0 تربية كفر الشيخ 361.0 كلية الآثار بالاقصر 360.5 تربية ابتدائي الزقازيق 360.5 تربية حلوان 360.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5 علوم رياضة عين شمس 360.5 زراعه القاهره 360.0 فنون جميله فنون المنيا 360.0 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359.0 علوم رياضة المنصورة 359.0 تربية قنا ج جنوب الوادى 358.5 تمريض فرع مطروح 358.5 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 358.0 معهد فني صحى اسيوط 357.5 علوم رياضة طنطا 357.5 تجاره المنصوره 357.0 معهد فني تمريض المنيا 356.5 علوم رياضة حلوان 356.5 علوم رياضة شبين الكوم 356.5 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 علوم رياضة بنها 355.5 اثار قنا جنوب الوادي 355.0 علوم رياضة الفيوم 354.0 معهد فني تمريض الزقازيق 354.0 تربية ابتدائي المنصوره 354.0 كلية الآثار سوهاج 353.5 تربية ابتدائي طنطا 353.5 تربية/رياضه طنطا 353.5 معهد فني صحى رياضه المنصورة 353.5 تربية ابتدائي المنيا 353.0 معهد فني صحى سوهاج 353.0 علوم رياضة الزقازيق 352.5 تربية ابتدائي شبين الكوم 352.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.0 كلية الاثار ج اسوان 351.5 معهد فنى تمريض بفاقوس ج الزقازيق 351.5 بنات علوم رياضة عين شمس 351.5 علوم رياضة بورسعيد 351.5 علوم رياضة الاسماعيليه 351.0 تجاره الاسكندريه 350.5 تربية سوهاج 350.5 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5 تربية/رياضه عين شمس 350.0 علوم العريش/رياضة 350.0 التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 350.0 علوم رياضة جامعة السويس 350.0 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 تجارة قنا ج جنوب الوادي 349.5 معهد فني صحى رياضه الزقازيق 349.0 علوم رياضة جامعة دمياط 349.0 علوم رياضة بنى سويف 349.0 علوم رياضة المنيا 349.0 علوم رياضة اسوان 348.5 علوم رياضة سوهاج 348.5 معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 348.5 تجاره جامعة دمياط 348.5 تجاره الزقازيق 348.0 علوم رياضة اسيوط 348.0 فنون جميله فنون حلوان 348.0 تربية/رياضه بور سعيد 348.0 فنون جميله فنون ج الاسكندريه 347.5 علوم رياضة قنا جنوب الوادى 347.5 كلية تجارة ج أسوان 347.5 كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 347.5 تربية بنى سويف 347.5 معهد فني صحى بور سعيد 347.5 تجاره كفر الشيخ 347.5 تمريض بور سعيد 347.0 تربية/رياضه الزقازيق 347.0 زراعه عين شمس 347.0 تربية ابتدائي دمنهور 346.5 تربية اسيوط 346.0 تربية طفوله طنطا 346.0 كلية البنات تربية عين شمس 346.0 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5 تربية أساسي اسكندرية 345.5 تربية/رياضه الاسكندرية 345.0 تربية ابتدائي السادات 345.0 زراعه الاسكندرية/رياضة 345.0 معهد فني صحى اسوان 345.0 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5 تربية/رياضه الفيوم 344.5 تربية/رياضه حلوان 344.0 زراعه دمياط/رياضة 344.0 تجاره بنى سويف 343.5 زراعه دمنهور 343.5 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 تجاره القاهره 343.5 تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 343.5 معهد فني تمريض اسيوط 343.0 تجاره دمنهور 343.0 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343.0 تربية ابتدائي كفر الشيخ 343.0 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5 معهد فنى تمريض بنها 342.5 زراعه القاهره/رياضة 342.5 معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط 341.5 زراعه عين شمس/رياضة 341.5 تجاره سوهاج 341.5 زراعه الاسكندريه 341.5 معهد فني صحى رياضه بنها 341.0 معهد فني صحى رياضه بنى سويف 341.0 تربية طفوله كفر الشيخ 341.0 التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 340.5 تربية ابتدائي عين شمس 340.5 معهد فني صحى اسماعيليه 340.2 رياض اطفال المنصوره 340.0 تجاره عين شمس 339.5 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5 تربية/رياضه شبين الكوم 339.5 تربية ابتدائي الفيوم 339.5 معهد فني تمريض بنى سويف 339.5 تجاره طنطا 339.5 تربية بور سعيد 339.0 تربية/رياضه بنها 339.0 تربية/رياضه المنصورة 339.0 نوعية طنطا 338.5 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 338.5 تجاره بور سعيد 338.0 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 336.5 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5 تجاره بنها 336.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.0 تربية جامعة السويس 336.0 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336.0 رياض اطفال بورسعيد 335.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335.0 تجاره اسيوط 334.0 معهد فني تمريض سوهاج 333.5 نوعية الزقازيق 333.5 تربية الاسماعيليه 333.0 تربية فرع الوادى الجديد 333.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 332.5 تربية ابتدائي بنها 332.0 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 332.0 تربية/رياضة جامعة السادات 331.5 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 331.5 التربية للطفولة المبكرة ج السادات 331.5 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5 نوعية المنيا 331.0 معهد فني تمريض الفيوم 331.0 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331.0 كلية التجارة ج العريش 330.7 المعهد الفني للتمريض بقنا 330.5 تجارة جامعة السادات 330.5 تربية ابتدائي اسيوط 330.5 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330.0 بنات تربية/رياضه عين شمس 329.5 تربية طفوله الإسكندرية 329.5 تجاره جامعة السويس 329.0 تربية طفوله ج دمنهور 329.0 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5 زراعه كفرالشيخ /رياضة 328.5 عالي هندسة بلبيس 328.0 سياحه وفنادق الاسكندريه 327.5 زراعه سابا باشا الاسكندريه 327.0 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327.0 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 327.0 زراعه المنصورة/رياضة 326.5 تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 326.5 نوعية كفر الشيخ 326.5 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326.0 كلية حقوق المنيا 326.0 تربية/رياضه كفر الشيخ 325.5 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 325.5 تجاره انتساب موجه المنصوره 325.5 تربية/رياضه دمنهور 324.5 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324.0 كلية رياض الاطفال اسيوط 324.0 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 324.0 التربية للطفولة المبكرة الفيوم 324.0 التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5 كلية الزراعة جامعة دمياط 323.0 كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 323.0 نوعية الاسكندريه 322.5 معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 321.5 زراعه المنصوره 321.5 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 321.5 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 321.0 معهد فني صحى رياضه اسوان 321.0 اداب القاهره 321.0 كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 320.5 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5 زراعه اسوان/رياضة 320.5 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 320.0 معهد فني صحى امبابة 320.0 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 320.0 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320.0 تجاره انتساب موجه الزقازيق 320.0 تجاره انتساب موجه حلوان 320.0 تجارة انتساب موجه اسوان 320.0 التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 320.0 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 320.0 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 320.0 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 320.0 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 320.0 تربية ابتدائي بور سعيد 320.0 زراعه طنطا 320.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 320.0 معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 316.5 تربية/ رياضه المنيا 316.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 316.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 316.0 معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى 315.0 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 313.0 زراعه كفر الشيخ 312.5 رياض اطفال الاسكندريه طالبات 312.5 تربية اسوان 312.5 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 311.5 معهد فني صحى رياضه بور سعيد 310.5 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 310.0 تجاره انتساب موجه دمنهور 310.0 تربية قنا/رياضة ج.الوادى 309.0 معهد فني صحى رياضه سوهاج 309.0 تربية/رياضه جامعة السويس 308.5 اداب المنصوره 308.5 تربية ابتدائي بنى سويف 308.0 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 307.5 تجاره انتساب موجه قاهره 307.0 تجاره انتساب موجه طنطا 307.0 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 307.0 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 306.5 تربية ابتدائي سوهاج 306.5 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 306.5 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 305.0 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 305.0 تربية ابتدائي قنا ج الوادي 304.5 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 304.0 زراعه الزقازيق/رياضة 304.0 تجاره انتساب موجه عين شمس 304.0 تربية/ رياضه بنى سويف 303.5 معهد فنى تمريض اسوان 303.5 معهد فني صحى رياضه اسيوط 303.5 التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة 302.5 رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح 302.5 تجاره انتساب م. بنها 302.0 زراعه بنها/رياضة 301.5 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 300.5 زراعه الفيوم/رياضة 300.5 معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 300.0 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 300.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 300.0 تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 299.5 تربية طفوله سوهاج طالبات 299.5 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 299.0 سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية 299.0 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 298.5 زراعه شبين الكوم ج المنوفية 298.5 اداب بنها 298.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 298.5 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 297.0 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 296.5 زراعه مشتهر 296.5 نوعية موسيقيه كفر الشيخ 296.0 كلية بنات شعبه طفوله عين شمس 296.0 زراعه المنوفية/رياضة 296.0 حقوق سوهاج 296.0 معهد فني صحى رياضه امبابة 296.0 اداب عين شمس 295.5 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 295.5 الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 295.0 الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الاسكندرية فرع مطروح 294.5 تجاره انتساب موجه بنى سويف 294.5 تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات 294.5 زراعه الزقازيق 294.0 اداب الاسكندريه 294.0 اداب الزقازيق 293.5 تجاره انتساب موجه اسيوط 293.5 سياحة وفنادق المنيا 293.5 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 293.5 تجاره انتساب موجه سوهاج 293.0 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 293.0 الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 292.5 زراعه الفيوم 292.0 نوعية المنصوره 291.0 زراعه قناة السويس/رياضة 291.0 نوعية قنا 291.0 تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور 291.0 زراعه المنيا 291.0 زراعه سوهاج 290.5 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 290.5 تربية ابتدائي جامعة السويس 290.0 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 289.0 زراعة قنا ج جنوب الوادي 289.0 نوعية الفيوم 288.5 كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 287.5 اداب الفيوم 287.5 نوعية اسيوط 287.0 نوعية موسيقيه بور سعيد 287.0 تربية العريش 286.7 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 286.5 تربية/رياضه اسيوط 285.5 اداب حلوان 285.0 تربية/رياضه الاسماعيلية 285.0 زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 285.0 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 285.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 285.0 اداب شبين الكوم ج المنوفية 285.0 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 284.5 تربية طفوله جامعة السويس 284.0 حقوق الفيوم 284.0 زراعه اسيوط 283.5 حقوق دمياط 283.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 282.5 اداب طنطا 282.5 اداب كفر الشيخ 282.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 281.5 تربية رياضيه بنات شبين الكوم 281.5 اداب دمنهور 281.0 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 280.7 ك.ت. فني صناعى اسكندرية 280.5 الفني للفنادق بور سعيد 280.5 معهد فنى تمريض حلوان 280.5 زراعه فرع الوادي الجديد 280.5 سياحه وفنادق الاقصر 279.0 تربية رياضيه بنين شبين الكوم 278.5 كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش 278.0 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 278.0 سياحه وفنادق المنصورة 278.0 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 277.5 اداب انتساب موجه القاهره 277.0 اداب انتساب موجه المنصوره 276.0 تربية ابتدائي الاسماعيليه 276.0 حقوق بنى سويف 275.5 اداب انتساب موجه الاسكندريه 274.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 274.5 حقوق اسوان 273.5 اداب اسوان 273.5 معهد فني تمريض القاهره 273.0 معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 273.0 نوعية موسيقيه المنيا 272.5 اداب انتساب موجه عين شمس 272.0 كلية أداب بورسعيد 271.5 اداب قنا ج جنوب الوادى 271.5 اداب دمياط 271.0 اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 271.0 الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 270.5 نوعية موسيقيه المنصوره 270.0 تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي 270.0 اداب انتساب موجه بنها 269.5 اداب بنى سويف 269.5 ك.ت. فني صناعى المطريه 269.0 نوعية جيزه 269.0 معهد فني تمريض الاسماعيليه 269.0 معهد فني تمريض اورام القاهره 269.0 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 269.0 تربية طفوله الاسماعيليه 268.5 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 268.0 اداب المنيا 268.0 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 267.5 اداب اسيوط 267.5 حقوق قنا جنوب الوادي 266.5 اداب العريش 266.5 كلية البنات آداب عين شمس 266.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 266.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 266.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 265.0 حقوق القاهره 265.0 اداب انتساب موجه حلوان 265.0 معهد فني تمريض عين شمس 264.5 ك.ت. فني صناعى الصحافه 264.0 حقوق عين شمس 263.5 دار العلوم ج القاهره 263.5 اداب انتساب موجه الزقازيق 262.5 اداب انتساب موجه دمنهور 261.5 تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات 261.5 اداب سوهاج 261.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 261.0 معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 260.5 اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية 260.5 اداب فرع الوادى الجديد 260.5 نوعية موسيقيه قنا 260.0 تربية رياضية بنات المنصورة 260.0 تربية طفولة فرع الوادى جديد 260.0 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 260.0 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 259.5 سياحه وفنادق الفيوم 259.0 تربية طفولة أسوان 259.0 اداب انتساب موجه كفر الشيخ 258.5 تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان 258.5 حقوق الاسكندريه 258.0 حقوق اسيوط 258.0 اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 258.0 اداب انتساب موجه الفيوم 257.5 تربية ابتدائي اسوان 257.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 257.0 العالي ترميم الآثار بأبي قير 257.0 اداب انتساب موجه طنطا 256.5 البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس 256.0 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف 256.0 كلية السياحة والفنادق بنى سويف 256.0 كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 255.5 حقوق حلوان 255.5 تربية ابتدائي جامعة دمياط 255.0 سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس 254.5 اداب انتساب موجه الإسماعيلية 254.5 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 254.5 حقوق بورسعيد 254.5 ك.ت. فني صناعى قنا 254.0 نوعية بنها 254.0 تربية رياضية بنين الفيوم 254.0 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 254.0 حقوق انتساب موجه سوهاج 254.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 253.5 تربية نوعية اسوان 253.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 253.0 اداب انتساب موجه اسوان 253.0 دار العلوم الفيوم 252.5 الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس 252.0 نوعية فنيه جامعة دمياط 252.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 252.0 نوعية موسيقيه اسيوط 252.0 دار العلوم المنيا 252.0 اداب انتساب موجه بورسعيد 252.0 تربية رياضيه بنين جامعة دمياط 251.5 تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى 251.0 تربية اسوان/رياضة 251.0 كلية دار العلوم اسوان 251.0 اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي 251.0 حقوق بنها 251.0 تربية رياضية بنين اسوان 250.5 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 250.4 كلية التربية الرياضية بالعريش بنات 250.2 نوعية فنيه كفر الشيخ 250.0 تربية جامعة دمياط 250.0 دار العلوم انتساب موجه ج القاهره 250.0 اداب انتساب موجه جامعة دمياط 249.5 حقوق الزقازيق 249.0 خدمه اجتماعيه حلوان 249.0 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 249.0 تربية سوهاج/رياضة 248.7 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 248.5 اقتصاد منزلى حلوان 248.0 تربية/رياضه العريش 248.0 خدمه اجتماعيه الفيوم 248.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 248.0 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 248.0 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق 247.5 اداب انتساب موجه بنى سويف 247.5 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 247.5 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 247.1 حقوق انتساب موجه المنصوره 247.0 حقوق طنطا 247.0 اداب انتساب موجه العريش 247.0 خدمه اجتماعيه اسيوط 247.0 تربية/رياضه جامعة دمياط 247.0 تربية رياضيه بنين الاسكندريه 246.5 حقوق انتساب موجه القاهره 246.5 تربية/رياضة فرع الوادى الجديد 246.0 خدمه اجتماعيه اسوان 246.0 نوعية عباسيه 246.0 اداب انتساب موجه اسيوط 246.0 كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 246.0 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 245.0 تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح 245.0 نوعية موسيقيه طنطا 244.5 اداب انتساب موجه المنيا 244.5 سياحة وفنادق جامعة السادات 244.5 حقوق انتساب موجه بنى سويف 244.0 العالي للغات بمصر جديده 244.0 تربية ابتدائي العريش 244.0 حقوق انتساب موجه اسوان 243.5 تربية ابتدائى فرع وادى جديد 243.0 حقوق انتساب موجه عين شمس 243.0 حقوق شبين الكوم ج منوفية 243.0 الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 242.0 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 242.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 242.0 عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 241.5 الفني التجارى بدمياط 241.5 كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين 241.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 241.0 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 240.5 حقوق انتساب موجه حلوان 240.5 الفني لترميم الآثار بالاقصر 240.0 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 240.0 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 240.0 العالي للغات 6 اكتوبر 240.0 كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان 240.0 تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية 240.0 كلية التربية الفنية ج المنيا 240.0 حقوق انتساب م بنها 239.5 نوعية بور سعيد 239.5 تربية رياضيه / بنات طنطا 239.5 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه 239.5 نوعية جامعة دمياط 239.0 تربية نوعية بنها شعبة موسيقية 239.0 نوعية اشمون 239.0 خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان 239.0 اداب انتساب موجه سوهاج 239.0 حقوق انتساب موجه الاسكندريه 239.0 حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 238.5 خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم 238.5 ك.ت. فني صناعى شبرا 238.5 كلية التربية الرياضية بالعريش بنين 238.2 اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد 238.0 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط 238.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 238.0 ك.ت. فني صناعى بنها 238.0 حقوق المنصوره 238.0 دار العلوم انتساب موجه المنيا 238.0 حقوق انتساب موجه اسيوط 238.0 تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة 238.0 كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد 238.0 حقوق انتساب موجه الزقازيق 237.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 237.5 حقوق انتساب موجه طنطا 237.0 القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 237.0 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 236.5 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 236.5 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان 236.0 نوعية فنيه اشمون 235.0 تربية رياضيه بنين بور سعيد 234.5 الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 234.0 الفني التجارى بالمحله الكبرى 234.0 تربية موسيقيه حلوان 234.0 تربية رياضية بنين سوهاج 234.0 كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد 234.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 233.5 تربية ش موسيقية الاسماعيلية 233.0 الفني للفنادق قنا 232.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 232.5 ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 232.0 التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية 231.5 حقوق جامعة السادات 231.0 ك.ت. فني صناعى قويسنا 231.0 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 231.0 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 230.5 نوعية فنيه الاسكندريه 230.5 العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5 الفني التجارى بالزقازيق 230.0 الفني التجارى بقويسنا 230.0 الفني التجارى بالمنصوره 230.0 ك.ت. فني صناعى سوهاج 230.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 230.0 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 229.5 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 229.5 تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة 229.5 الفني التجارى بطنطا 229.0 الفني التجارى بدمنهور 229.0 ك.ت. فني صناعى بور سعيد 229.0 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 228.5 تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية 228.5 الفني التجارى بقنا 228.0 الفني التجارى باسوان 228.0 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 228.0 الفني التجارى ببنها 228.0 ك.ت. فني صناعى الزقازيق 228.0 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 228.0 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 227.5 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 227.5 نوعية موسيقيه اشمون 227.5 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 227.5 ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 227.0 الفني التجارى باسيوط 227.0 الفني التجارى بسوهاج 227.0 الفني التجارى ببور سعيد 227.0 نوعية فنيه بورسعيد 227.0 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 227.0 نوعية فنيه جيزة 227.0 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 226.5 نوعية فنيه الفيوم 226.0 الفني التجارى ببنى سويف 226.0 نوعية فنيه الزقازيق 226.0 نوعية فنيه طنطا 226.0 الفني التجارى بالمطريه 226.0 الفني التجارى بالاسكندريه 226.0 ك.ت. فني صناعى اسوان 226.0 تربية رياضية بنات سوهاج 226.0 نوعية فنيه عباسيه 225.5 تربية رياضيه بنين المنصوره 225.5 تربية رياضيه / بنات بورسعيد 225.0 تربية رياضيه بنات الاسكندريه 225.0 تربية رياضيه بنين حلوان 225.0 تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان 225.0 نوعية فنيه قنا 225.0 تربية رياضيه بنين كفر الشيخ 225.0 تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ 225.0 تربية رياضية /بنات قنا 225.0 تربية نوعية فنية اسوان 225.0 نوعية فنيه اسيوط 225.0 كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية 225.0 تربية رياضيه بنين اسيوط 225.0 تربية رياضيه / بنات اسيوط 225.0 الفني التجارى بالروضه 225.0 الفني التجارى بشبرا 225.0 تربية رياضيه بنين طنطا 225.0 تربية رياضية بنات اسوان 225.0 كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية 225.0 تربية رياضيه بنين الزقازيق 225.0 رياضيه بنات الزقازيق 225.0 الفني التجارى بالعريش 225.0 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 225.0 نوعية فنيه المنصوره 225.0 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 225.0 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 225.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 225.0 ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 225.0 تربية رياضيه بنين بني سويف 225.0 تربية رياضيه / بنات بني سويف 225.0 تربية رياضيه بنين جامعة السادات 225.0 تربية رياضيه / بنات جامعة السادات 225.0 تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه 225.0 تربية رياضية بنين بنها 225.0 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 225.0 نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية 225.0 تربية رياضيه بنين المنيا 225.0 تربية رياضيه / بنات المنيا 225.0 تربية رياضية بنات الفيوم 225.0 تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور 225.0 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 224.5 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 224.5 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 224.5 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 224.5 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 224.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 224.0 تربية نوعية موسيقية اسوان 224.0 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 224.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 224.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 223.5 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 223.5 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 223.5 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 223.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 223.0 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 222.5 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 222.0 تربية طفولة الغردقة 222.0 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 221.5 تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور 221.0 الفني للفنادق المطريه 220.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 219.0 تربية نوعية موسيقية اسكندرية 219.0 المعهد العالي للغات بالمنصورة 218.5 تربية ش.طفولة العريش 218.2 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 218.0 تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس 218.0 الفني للفنادق الاسكندريه 218.0 نوعية موسيقيه جيزه 217.0 نوعية موسيقيه الزقازيق 215.0 معهد المنيا العالى للغات 215.0 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 214.0 نوعية موسيقيه عباسيه 213.0 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 213.0 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 213.0 نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية 213.0 الفراعنة العالي إدارة أعمال 211.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 211.0 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 211.0 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 209.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 209.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 209.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 209.0 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 209.0 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 209.0 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 208.0 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 207.0 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 206.5 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206.0 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 205.0 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205.0 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 205.0