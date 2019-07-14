لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم برقم جلوس الطالب بطريقة مباشرة

أٌعتمدت نتيجة الثانوية العامة ظٌهر الأمس السبت 13 يوليو من قِيل الدكتور/ طارق شوقي وزير والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومنذ ذلك الحين فقد زادت معدلات البحث بشكل كبير عن النتيجة والتي ظهرت بشكل أسرع مما كان متوقع لها، وذلك عبر موقع اليوم السابع في خدمة مقدمة منه لطلاب الشهادة الثانوية بالتنسيق مع وزراة التربية والتعليم في محالة جادة من الوزارة التخفيف على الطلاب معاناة الحصول على النتيجة.

إقرأ أيضاً:- رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع بالإسم ورقم الجلوس

وقد أصبح من من السهل على الإستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع بطريقة سهلة وبسيطة.

اليوم السابع رابط نتيجة الثانوية العامة.

أتاح موقع اليوم السابع خدمة نتيجة الثانوية العامة بطريقة بسيطة لجميع الطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، وذلك للتسهيل على طلاب الصف الثالث الثانوي عبء ومعاناة الإستعلام عن النتيجة، ويمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بشكل مباشر من خلال موقع اليوم السابع برقم جلوس الطالب وذلك قبل ظهورها بالمدارس التابع لها الطلاب.

Advertisements

نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وبالإضافة إلى موقع اليوم السابع تتيح الوزارة خدمة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، ويتم الإستعلام عن النتيجة عبر المواقع برقم جلوس الطالب وبطريقة مباشرة وسهلة لجميع الطلاب، كما يمكن الإستعلام عن الحصول على النتيجة من خلال المدارس التابع لها الطلاب بالتفصيل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019.

من هنا يتم الدخول إلى موقع اليوم السابع.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك فى المكان المخصص له.

قم بعد ذلك بالضغط على النتيجة لإظهار النتائج بالتفصيل.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نتابع معكم أحدث أخبار نتيجة الثانوية العامة، مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.