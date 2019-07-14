رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ برقم الجلوس في مصر موقع اليوم السابع شعبة العلمي وشعبة...

ننتظر في الأيام القليلة المقبلة لحظة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ والتي قد تم التأكيد على أنها ستكون متاحة من خلال موقع اليوم السابع بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم ومن ثم سيتم ظهور النتيجة في جميع المدارس التابعة للوزارة، وقد عملت وزارة التربية والتعليم على أن تقوم بتصحيح أوراق الإجابات فور انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي وهذا لأنها تعلم جيدًا أن الطُلاب يراودهم القلق في هذا الوقت، كما أن مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية، فنجد أن الوزارة تُعيرها اهتمامٍ كبير للغاية، وذلك يرجع إلى أن الطالب ينتقل إلى مرحلة الجامعة بعد الانتهاء من الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩

بعد جهد كبير ومجهود صعب بُذل من قبل طلاب الثانوية العامة قد حان الوقت لجني ثمرات هذا التعب، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم أكدت أنها انتهت من أعمال الكنترول بالكامل، وأن نتائج الشهادة الثانوية العامة أوشكت على الظهور من خلال الإنترنت، كما أنها ستكون متاحة في المؤسسات التعليمية بعد ظهورها على الإنترنت.

والجدير بالذكر أن طُلاب الثانوية العامة أدوا الامتحانات هذا العام على مدار حوالي شهر، وذلك لأن بداية الامتحانات كانت في يوم 8 يونيو، وانتهت في يوم 3 يوليو، وقد أصدر وزير التربية والتعليم في مصر قرارات بشأن تصحيح أوراق الطُلاب، والتي أكد على أنه سيتم البدء فيها بعد أداء أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة في مصر 2019

وهناك مجموعة من الوسائل التي يستطيع الطُلاب من خلال استخراج نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس حيث أنه يمكن الدخول إلى المواقع التالية وإدخال رقم الجلوس فقط لعرض النتيجة:

نتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، ونسأل الله لكم السداد، ونرجو لكم المزيد من النجاح في جميع خطواتكم.