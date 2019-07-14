شروط التقديم لكلية الشرطة لعام 2019 – 2020 وكيفية التقديم

أعلنت كلية الشرطة عن قبول دفعة جديدة لعام 2019 – 2020 وذلك للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وسنقدم لكم خلال هذا المقال الشروط المطلوبة وكيفية التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت .

وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات التي تم إنشاؤها في مصر والشرق الأوسط حيث تم إصدار قرار في عام 1896 م بإنشاء مدرسة البوليس في ثكنات عابدين واستمرت لمدة 10 سنوات، وبعدها تم تعديل اسم الكلية من البوليس إلي كلية الشرطة، وهو الاسم المتداول حتى الآن .

موعد التقديم لكلية الشرطة 2019 – 2020

تم الإعلان عن التنسيق المطلوب للتقديم في كلية الشرطة ودخول الإختبارات ليبدأ من مجموع 65 % لطلاب الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، وطلاب المدارس الفنية، وبعد الوصول إلي المجموع المطلوب يدخل الطلاب في مجموعة من الاختبارات الخاصة بالقدرات العقلية والبدنية ليتم اختيار الأنسب من حيث العقلية والجسم الصحي، وبعد الانتهاء من أداء الاختبارات يتم الإعلان عن النتيجة النهائية، والتي تحدد دخول الطالب الكلية أم لا .

شروط التقديم لكلية الشرطة

أن يكون الطالب من أب وأم مصريين، وينتمي لجمهورية مصر العربية . أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة أو الأزهرية أو الفنية . أن يكون خالياً من أي جرائم مسبقة، وخالي من الاتهامات السياسية . ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن الحد الأعلي وهو 22 عاماً . أن يكون طول المتقدم 70 سم ويجب ألا يقل عن هذا الحد . أن يكون الطالب قادراً على تخطي الاختبارات بدون مشاكل صحية .

التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت

يمكنك التقديم لكلية الشرطة من خلال الإنترنت من خلال الموقع الخاص بكلية الشرطة، وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي، ورقم الجلوس واختيار الموعد المناسب لأداء الإختبارات، وتقوم بطباعة الإفادة التي ستظهر لك وإحضار أربع صور شخصية بجانب بطاقة الرقم القومي، وشهادة الثانوية، وشهادة الميلاد أو إفادة من مكتب التنسيق أو بيان الدرجات معتمد من الإدارة التعليمية التي تخضع لها، وسيكون التقديم متاح بعد الإعلان عن فتح باب التقديم .