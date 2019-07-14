بوابة الأزهر التعليمية azhar.eg | احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والاسم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية منذ قليل أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 سيتم نشرها غدًا الأحد 13 يوليو 2019، عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف azhar.eg، حيث يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2019 في العاشرة صباحا الدخول على بوابة الأزهر التعليمية؛ للحصول على النتيجة الخاصة بهم، بعد أن اعتمادها اليوم بشكل رسمي، من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور صالح عباس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

وحرصا من موقع “نجوم مصرية” فإننا نقدم لكم الآن عبر هذه السطور الخطوات التي يجب عليكم اتباعها للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية، حيث كل ما عليكم الآن هو:

الدخول على بوابة الأزهر التعليمية azhar.eg.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

ستظهر النتيجة فورًا ومبروك النجاح مقدما.

وكان شيخ الأزهر قد قام بالاتصال بأوائل الثانوية الأزهرية اليوم السبت، وذلك في اتصال هاتفي من المانيا، حيث أن شيخ الأزهر يعاني من أزمة صحية، وسافر في أول الشهر الحالي إلى العاصمة الألمانية برلين للعلاج، وطالب الشيخ من أبناءه الطلاب ضرورة التمسك بالاجتهاد خلال المرحلة الجامعية؛ لنيل الدرجات العليا خلال الدارسة متمنيا لهم داوما التوفيق والنجاح.

والأوائل في الثانوية الأزهرية هما: