ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2018/2019 على موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة نتيجة الشهادة الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي للنتيجة، وذلك بعد أن كان موقع اليوم السابع قد حصل على الحقوق الحصرية لنشر النتيجة عبر المناقصة العلنية التي أقامتها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، وكان السيد الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، وأعلن الأستاذ/ خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات أن نسبة النجاح بالشهادة الثانوية العامة لهذا العام بلغت حوالي 78.6%، وأن عدد الطلاب الأوائل على الثانوية العامة بلغ 40 طالب.

وكانت تقسيم الطلاب الأوائل بالشهادة الثانوية كالتالي: 34 طالباً وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين، وطالب واحد من ذوي القدرات الخاصة، وثلاث طلاب “دمج”، وبلغ عدد الطلاب الأوائل في شعبة “علمى علوم” 14 طالباً وطالبة، و10 طلاب طلاب في شعبة “علمي رياضة”، و10 طلاب في شعبة “أدبي”.

كما قام السيد وزير التربية والتعليم بالاتصال بالطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بالإنجاز الكبير الذي حققوه وهو الوصول إلى أعلى الدرجات، وتمنى سيادته لهم مزيد من التفوق والتقدم في ماهو آت من مستقبل أمامهم.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة فكل ما عليك هو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي للنتائج بها وكتابة رقم الجلوس، أو الدخول على موقع اليوم السابع أيضاً والقيام بكتابة رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

وفي حالة صعوبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة نظراً للضغط الشديد على الموقعين فيمكنك ترك الاسم ورقم الجلوس في التعليقات وسوف نقوم بتوفير النتيجة مباشرة.