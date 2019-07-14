نتائج الثانوية العامة 2019 مصر من خلال موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم

من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 ولكن أولًا سيتم إعلان عن أوائل الثانوية العامة وهناك العديد من التصريحات التي تؤكد على أن النتيجة ستظهر بعد ظهور أوائل الشهادة الثانوية العامة بساعات قليلة، كما أن النتيجة ستكون متاحة لجميع الطُلاب إلكترونيًا سواء للشعبة العلمي أو الشعبة الأدبي برقم الجلوس وذلك من خلال موقع اليوم السابع ونحن نتابع معكم أولًا بأول كل ما يخص نتائج الثانوية العامة 2019 مصر لدعم الطُلاب.

نتائج الثانوية العامة 2019 مصر

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم المصرية استطاعت في الفترة الماضية أن تقوم بتصحيح أوراق الطُلاب، بالإضافة إلى أنه تمت مراجعتها ورصد الدرجات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الساعات القادمة، فقد انتظر طُلاب الثانوية العامة هذه اللحظة منذ أن انتهت الامتحانات مطلع هذا الشهر، سواء طُلاب المرحلة العلمية أو المرحلة الأدبية، فجميعهم ينتظر ظهور نتائج الثانوية العامة في مصر والجميع يبحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة في مصر 2019.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة في مصر

ويمكن الاطلاع على نتائج الطلاب من خلال موقع اليوم السابع برقم الجلوس كما يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عندما تظهر بشكل رسمي عبر الإنترنت.

فنتمنى لكم نجاح مُبهر وتفوق دائم في الثانوية العامة 2019 في مصر وفي جميع مراحل التعليم.