“ظهرت رسمياً” الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 بموقع اليوم السابع

نشر موقع اليوم السابع “نتيجة الثانوية العامة” 2019 لجميع الطلبة والطالبات، التي نالت حق نشر النتيجة هذا العام بعكس العام الماضي التي ظهرت عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وشهدت عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة ضغطاً شديداً علي موقع البحث جوجل من أجل معرفة النتيجة، وسنوفر رابط نتيجة موقع اليوم السابع برقم الجلوس لمن يرغب في البحث عن النتيجة.

ألاستعلام عن نتيجة الثانوية 2019 من موقع اليوم السابع برقم الجلوس

سيتم البحث عن نتيجة الثانوية العامة بالدخول إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للنتيجة من خلال موقع اليوم السابع لجميع الطلاب والطالبات، ويتم البحث برقم الجلوس للحصول علي جميع الدرجات بالضغط على إظهار النتيجة لجميع الطلبة في جميع محافظات مصر.

الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني

تم أعتماد “نتيجة الثانوية العامة” من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صباح اليوم، وقد اعلن أولاً أسماء أوائل الثانوية العامة وقام بالتنبيه على أن باقي النتائج ستظهر تباعاً عبر رابط اليوم السابع الذي تم توضيحه بالأعلى، وبشأن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2019 تم أعلان نسبة النجاح لهذا العام التي بلغت 78.6% وتعتبر نسبة قليلة مقارنة بالعام الماضي، ، وقام وزير التربية والتعليم بتحفيز جميع الطلاب على استكمال نجاحهم عبر المراحل الجامعية المقبلة وتمني لهم التوفيق، وموقع نجوم مصرية يقدم كل التهنئة لجميع الطلاب الناجحين.