ظهرت الأن نتيجة الثانوية العامة 2019 علي موقع اليوم السابع

تم إعتماد نتيجة الثانوية العامة للدور الأول 2019 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح78.6% خلال البحث برقم الجلوس على موقع اليوم السابع، الذي انفرد هذا العام بإمكانية البحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، حيث قام بالإتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية تكريماً لهم علي حصولهم علي الدرجات النهائية والتي كان عددهم 11 طالبا ضمن أوائل الثانوية العامة.

لذا من خلال موقع نجوم مصرية سنقدم لكم طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال موقع اليوم السابع عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع

يمكنكم الأن الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة لموقع اليوم السابع والبحث عن النتيجة برقم الجلوس بعد أن تظهر لكم لوحة الاستعلام على هذا الشكل قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس واختر الشعبة والمحافظة والبريد الالكتروني لتصلك النتيجة ونوفر لكم رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الثانوية العامة.

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تنسيق الثانوية العامة 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن بداية المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة سيبدأ بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة في المدارس أي أن التنسيق سيبدأ في 18/7/2019.