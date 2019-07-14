تراند اليوم : تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2018 / 2019 .. تنسيق الحاسبات...

تنسيق الحاسبات والمعلومات 2019 لكم الأن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات،وانطلقت صباح الاثنين، أول أيّام المرحلة الثانية للقبول في الجامعات، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية والهندسية 320 درجة فأكثر، بنسبة 78.05 %، والشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر، بنسبة 69.51%. وفيما يلي خريطة كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الشعبة الهندسية، ضمن الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية 2019َ: حاسبات ومعلومات شبين الكوم حاسبات ومعلومات الفيوم حاسبات ومعلومات أسيوط حاسبات ومعلومات الزقازيق حاسبات ومعلومات حلوان حاسبات ومعلومات بنها حاسبات ومعلومات الإسماعيلية جامعة قناة السويس حاسبات ومعلومات المنيا حاسبات ومعلومات المنصورة حاسبات ومعلومات القاهرة حاسبات ومعلومات الأقصر جامعة جنوب الوادي حاسبات ومعلومات عين شمس معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لالتحاق طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بكلية الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية، حيث جاءت كلية الحاسبات المعلومات بجامعة كفر الشيخ الأكثر مجموعًا بنسبة 89.6% بمجموع 367.5 درجة.

وجاءت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعتي جنوب الوادي والقاهرة بنسبة نجاح 89.5% بمجموع 367 درجة، يليهم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بنسبة 89% بمجموع 365 درجة، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بنسبة 88.9% بمجموع 364.5.

وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق بنسبة 88.4% بمجموع 362.5 درجة، بينما جاءت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعتي حلوان وبنها بنسبة 88.1% بمجموع 361.5، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة شبين الكوم بنسبة 88% بمجموع 361 درجة.

وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس بنسبة 87.8% بمجموع 360 درجة، بينما جاءت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم بنسبة 87.6% بمجموع 359، وتساوت الكلية بجامعات أسيوط، المنيا، وبني سويف بنسبة 87.5% بمجموع درجات 358.5.