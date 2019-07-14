استعلم الأن |نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال موقع اليوم السابع

ننشر لكم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بالقسم العلمي والأدبي من خلال موقع اليوم السابع ،حيث تم اليوم السبت 13 يوليو 2019 اعتماد نتائج الثانوية العامة رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بنسبة نجاح للطلبة الثانوية العامة 78.6% ،وكذلك تم رفع نتائج الثانوية العامة على موقع اليوم السابع لأنه هو الوحيد الذي له الحق في نشر النتيجة وعرضها اونلاين برقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات بمحافظات مصر ،ويمكنكم معرفة النتيجة من خلال الراوبط الرسمية الموقع اليوم السابع وزارة التربية والتعليم.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

يتزايد البحث حاليا عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بجميع محافظات مصر على موقع الانترنت لمعرفة كل طالب وطالبة درجات المجموع التي يحصل عليه والانتقال غلى المرحلة المقبلة للدخول إلى الجامعات المصرية ،وحيث تم الإعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع الذى له الحق الوحيد في بث النتيجة وأن إي موقع يقوم باختراقه سيتم محاسبته قانونية

ويتمكن كل الطلبة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال موقع اليوم السابع.

الآن استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019

لقد تم اليوم الاعتماد الرسمي بنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018_2019 من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وبلغت نسبة النجاح 78.6%،وكذلك قام السيد الوزير بالاتصال بهاتف التليفون للتهنئة الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية وتنميات لكل الطالبة النجاح والتوفيق للثانوية العامة 2019