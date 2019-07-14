مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2019

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2018م، أصبحت جميع الأنظار تتجه نحو تنسيق الجامعات والذي قد لا يحقق أهداف وطموح بعض الطلاب فيتجهون إلى الجامعات الخاصة والتي تقبل مجاميع أقل من مجاميع الجامعات الحكومية، ومن اشهر الجامعات الخاصة في مصر، جامعة 6 أكتوبر, جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النهضة وجامعة الأهرام الكندية، وسوف ندرج مصروفات الكليات العملية والنرية في تلك الجامعات لإرشاد الطلاب لاختيار المناسب منهم .

تنسيق الجامعات الخاصة للعام 2019

الطب البشرى بحد أدنى 95%.

طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %.

الصيدلة بحد أدنى 89.5 %.

الهندسة بحد أدنى 80 %.

الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، بحد أدنى 70% .

تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الطب البشري 85 ألف جنيه.

طب الإسنان 63 ألف جنيه .

الصيدلة ـ52 ألف جنيه .

العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه .

العلوم التطبيقية “تمريض” 16 ألف جنيه.

علوم طبية 29 ألف جنيه.

الهندسة 41 ألف جنيه.

تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

الإدارة والاقتصاد 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

الطب والجراحة 65 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 40 ألف جنيه.

طب الأسنان 51 ألف جنيه.

الهندسة 36 ألف جنيه.

نظم المعلومات وعلوم الحاسب 18 ألف جنيه.

اللغات والترجمة 17 ألف جنيه انجليزي 15 ألف جنيه اللغات الاخري.

الإعلام 20 ألف جنيه .

مصروفات جامعة الأهرام الكندية