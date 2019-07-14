اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

ينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م ممتلكاً الحق الحصري لنشر نتيجة شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة، حيث ينفرد موقع اليوم السابع رسمياً بالحق القانوني في نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي بناءً على مزايدة علنية تم تنظيمها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وكما هو الحال بصفة متكررة كل عام، فإن جريدة اليوم السابع تعمل هذا العام على توفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني من خلال رابط مباشر يتم من خلاله استخراج نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، إلى جانب المزيد من البيانات الأخرى التي يمكن تعبئتها من أجل الحصول على النتيجة بشكل يسير، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام نتيجة الثانوي العام عبر موقع اليوم السابع، حيث يمكنكم اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال لدخول الموقع المختص بنشر النتائج، وهذه الخدمة يتم توفيرها للتيسير على أولياء الأمور وكافة الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية هذا العام.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019م عن قيام الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، ونشر أسماء الطلاب الأوائل بالقسم الأدبي والقسم العلمي على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وقد أعطت الوزارة الحق الحصري في نشر النتائج لجريدة اليوم السابع منفردةً.

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وقد تم التشديد من قبل جريدة اليوم السابع على عدم أحقية أي موقع إلكتروني في نشر نتيجة الثانوية العامة، وذلك طبقاً للقانون بعد فوزه في المزايدة العلنية التي تعطي له الأحقية في نشر نتيجة الثانوية العامة بشكل حصري على موقعه الإلكتروني، ومن يخالف ذلك سيتم ملاحقته قانوناً ومن ثم مقاضاته لما قام به من مخالفة صريحة لنص القانون الذي يخوله حق عرض النتيجة عبر موقعه هو فقط.

ومن يرغب في دخول موقع اليوم السابع لاستعلام نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة 2019 الرسمي، لاستخراج النتيجة فور نشرها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي التالي (youm7.com)، مع تمنيات موقعنا موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق بمشيئة الله تعالى.