الآن.. رسمياً اعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع

ظهرت رسمياً نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع، حيث يمتلك الحق الحصرى لنشر النتيجة كاملة ، فقد فاز بالمزايدة العلنية التى قامت بتنظيمها وزارة التربية والتعليم حول الموقع الذى سيكون له حق نشر نتيجة الثانوية العامة، و كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد اعتمد اليوم نتيجة الثانوية العامة وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 78.6%، و كان عدد أوائل طلاب القسم العلمى و الأدبى 40 طالبا، تم تقسيم هؤلاء الطلاب مابين 34 طالبا بالتعليم الثانوى العام، وطالبين بمدارس المتفوقين STEM، وطالب مكفوف، وثلاث طلاب دمج.

اعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا عبر اليوم السابع

انتهت امتحانات الثانوية العامة منذ عشرة أيام، و بعدها تم البدء فى تصحيح أوراق امتحانات الطلاب من مختلف محافظات مصر، خلال الكنترولات التى أعدتها مديريات التربية والتعليم للتصحيح و المراجعة بكل دقة وحيادية، و اليوم أعلنت وزارة التربية والتعلين نتائج الثانوية العامة للطلاب و أصبح الآن متاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع باستخدام رقم جلوس الطالب.

مؤتمر صحفى لوزير التعليم لاعلان أوائل طلاب الثانوية العامة

وزير التربية و التعليم سيعقد مؤتمر صحفى صباح يوم الأحد 14 يوليو، سيتم خلاله اعلان تفاصيل نتائج الثانوية العامة، و الاحتفال بأوائل طلاب الثانوية العامة الذى يستقبلهم وزير التعليم و يكرمهم، و ستكون نتيجة الثانوية العامة متاحة فى المدارس يوم الاثنين.